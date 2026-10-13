El tiempo hoy en la Comunitat: intervalos nubosos y temperaturas mínimas en ligero ascenso

Archivo - Amanecer nublado en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con intervalos nubosos y registrará un ligero ascenso de las temperaturas mínimas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, habrá nubosidad de evolución en el interior norte de la autonomía, donde hay baja probabilidad de algún chubasco débil y aislado.

Por su parte, las temperaturas mínimas no anotarán cambios o irán en ligero ascenso, mientras que las máximas bajarán un poco. También se espera viento flojo de dirección variable y predominará la componente sur durante las horas centrales.