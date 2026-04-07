El tiempo este martes en la Comunitat Valenciana: cielos poco nubosos, viento flojo variable y temperaturas sin cambios

Predicción del tiempo para este martes 7 de abril de 2026 en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este martes en la Comunitat Valenciana estará marcada por el cielo poco nuboso con nubes altas, que aumentará a intervalos nubosos por la tarde, por las temperaturas con pocos cambios y por el viento del nordeste en el litoral de Alicante.

Mientras, en el resto del territorio soplará viento flojo variable, que tenderá a viento flojo de componente este por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior norte de Castellón.

Respecto a las temperaturas, las máximas alcanzarán los 22 grados en Castelló de la Plana y los 21º en Alicante y València, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10º de Castelló, los 11º de València y los 12º de Alicante.