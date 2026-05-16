El tiempo este sábado en la Comunitat: rachas muy fuertes de viento en Castellón, cielo poco nuboso y máximas en ascenso

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VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive un sábado con rachas de viento muy fuertes del noroeste en el interior norte de Castellón la primera mitad del día, así como cielo poco nuboso o despejado y temperaturas máximas en ascenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo, por tanto, será poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte. En cuanto a los termómetros, las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas registrarán un ascenso en el interior, y un ligero descenso en el litoral sur. En el resto de territorio no habrá cambios.

En concreto, Alicante alcanzará los 22 grados centígrados de máxima y registrará una mínima de 12; València, 22 y 10 y Castelló de la Plana, 22 y 9.

El viento soplará del noroeste de manera floja a moderada en el extremo norte, sin descartar intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la primera mitad de la jornada, y flojo en el resto; por la tarde, tenderá a flojo a moderado del sureste.