El tiempo este viernes en la Comunitat: descenso notable de las máximas y lluvias con tormentas a última hora del día

El tiempo este viernes 21 de agosto en la Comunitat Valencia - AEMET

VALÈNCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá este viernes un descenso "notable" de las máximas y chubascos acompañados de tormenta en zonas litorales a última hora del día localmente fuertes, aunque con "baja probabilidad", según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, el cielo estará poco nuboso con nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía y no se descartan chubascos débiles en el interior norte por la tarde.

Respecto al viento, soplará flojo a moderado del noroeste que tenderá a flojo de dirección variable al final del día en el norte de Castellón; en el resto, flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste en el interior, que tenderá a este y sureste en horas centrales, ocasionalmente moderado en Valencia y Alicante.

Los termómetros alcanzarán los 34 grados de máxima en Alicante y los 31º en Castelló de la Plana y València, y las mínimas oscilarán entre los 23 y 25 grados en las tres capitales de provincia.