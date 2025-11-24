Las tiendas de moda recuperaron 600 millones por devoluciones en el Black Friday de 2024 gracias a la tecnología RFID

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las tiendas de moda recuperaron 600 millones por devoluciones en el Black Friday de 2024 en Europa gracias a la identificación por radiofrecuencia (RFID) que permite saber a tiempo real dónde están las prendas, agilizar las devoluciones y que estén listas para su venta en horas, según ha informado en un comunicado la tecnológica Clustag.

La RFID impulsada por Clustag, mediante etiquetas inteligentes que se leen a distancia, permite saber en tiempo real dónde está cada prenda, también durante el proceso de devolución. Con esta visibilidad, el tiempo de reingreso puede reducirse de alrededor de 72 horas a menos de 8, multiplicando la disponibilidad. En la práctica, "la logística inversa deja de ser un coste inevitable para convertirse en una oportunidad para vender más y mejor", según las mismas fuentes.

En este contexto, Clustag ha dado un paso al frente ya que sus soluciones RFID han permitido reincorporar 20 millones de prendas devueltas en tiempo récord durante la última campaña de Black Friday en Europa lo que supone que sus clientes han recuperado más de 600 millones de euros en ventas que, de otro modo, habrían ido a la competencia.

El Black Friday es el gran pulso logístico del año para la moda europea ya que las ventas online se disparan, pero también las devoluciones. Se estima que cientos de millones de prendas se devuelven durante esta campaña en todo el mundo, bloqueando stock crítico justo antes de Navidad.

En España, el valor de las devoluciones online alcanzará 13.300 millones de euros en 2025, según las proyecciones del Informe Benchmark Anual de Devoluciones España 2025, elaborado por ZigZag en colaboración con Retail Economics, y en temporadas de alta demanda, los consumidores pueden devolver hasta el 35% de sus compras.

Cada prenda que queda fuera del inventario disponible un minuto es una venta que se escapa. El fenómeno del bracketing -comprar varias tallas o colores para quedarse solo con uno y devolver el resto- agrava la situación. Según Retail Insight Network, más del 60% de los compradores online de moda admiten practicarlo, han señalado las mismas fuentes que han subrayado que esto multiplica el volumen de devoluciones y tensiona la preparación de pedidos y la logística en las semanas más importantes del año.

En Europa, los costes operativos derivados de las devoluciones pueden suponer hasta el 66% del valor del producto, lo que convierte la velocidad de reincorporación en un factor crítico. Cuando las devoluciones tardan días en volver al inventario, las marcas pierden ventas que terminan en manos de la competencia. En un entorno donde la rapidez lo es todo, la eficiencia intralogística y la tecnología marcan la diferencia.

CADA MINUTO CUENTA

"En campañas como Black Friday o Navidad, cada minuto cuenta. Nuestra tecnología permite que las devoluciones se procesen y estén disponibles para la venta casi de inmediato, evitando que el cliente busque en la competencia", ha explicado CEO de Clustag, Luis Rius.

"Resolvemos problemas reales en los procesos de intralogística. No se trata solo de optimizar, sino de garantizar que la experiencia del cliente sea impecable y que las marcas no pierdan oportunidades en los momentos más importantes del año", ha añadido.

La adopción de RFID no es una moda pasajera, según las mismas fuentes que han señalado que "se está convirtiendo en la base de estrategias omnicanal más sólidas, devoluciones rápidas y redistribución inteligente del stock entre tienda y online. En un mercado donde la velocidad y la experiencia del cliente marcan la diferencia, esta tecnología deja de ser opcional para convertirse en una ventaja competitiva", han añadido.