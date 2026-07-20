TITAGUAS SE PREPARA PARA SU EDICIÓN MÁS AMBICIOSA DE LA NOCHE DE LAS VELAS CON MÁS DE 30.000 PUNTOS DE LUZ - AYUNTAMIENTO TITAGUAS

VALÈNCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Titaguas acogerá el próximo sábado 25 la XII edición de La Noche de las Velas, una cita cultural y turística que este año vivirá su edición más ambiciosa con el objetivo de superar todos los registros anteriores de asistencia y participación.

El elemento central de la jornada será el apagado de la iluminación pública del casco histórico para dar paso a un despliegue de más de 30.000 puntos de luz entre velas y velones. En un esfuerzo por la sostenibilidad, más de 20.000 de estos cirios serán reciclados, a los que se sumarán 12.000 unidades nuevas y 150 velones distribuidos por fachadas, balcones y plazas emblemáticas.

El alcalde de Titaguas, Ramiro Rivera, destaca la implicación vecinal como motor del evento: "Es la noche más bonica del año gracias al esfuerzo conjunto de los vecinos, los establecimientos y el Ayuntamiento. Este año presentamos la edición más completa para que quienes nos visiten vivan una experiencia inmersiva en nuestro patrimonio y nuestra cultura".

Entre las principales novedades de la programación de 2026 destaca la incorporación de una charanga previa al encendido, que recorrerá las calles de Titaguas durante la tarde para amenizar la llegada de los primeros visitantes.

La oferta comercial y gastronómica se reforzará con la reestructuración del Mercado de Artesanía, que ampliará su número de puestos y se ubicará en la zona del Tiro de la Barra, junto a la instalación de un espacio divulgativo y comercial dedicado a los productos locales de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia.

Como novedad para prolongar la estancia turística, la organización ha diseñado la propuesta 'Domingo en familia' para la jornada del domingo 26, que incluirá actividades acuáticas, talleres y mercado continuo dirigidos a todos los públicos.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Con el fin de fomentar la interacción de los asistentes, se han organizado dos iniciativas digitales: un sorteo especial en redes sociales de lotes de productos oficiales del evento y un concurso fotográfico en el que los visitantes podrán enviar sus imágenes a través de códigos QR desplegados por el recorrido iluminado. Las mejores instantáneas ilustrarán la cartelería oficial de las próximas ediciones.

Para garantizar el correcto desarrollo del evento y la comodidad de los asistentes, el Ayuntamiento ha habilitado y señalizado amplias zonas de estacionamiento en los accesos al municipio, conectadas a pie con el circuito peatonal.