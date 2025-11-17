Tito Pontet presenta su nuevo disco 'Hereus' en el Paraninfo de la UA

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo alcoyano Tito Pontet actuará este miércoles a las 19.00 horas en el Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA), donde presentará su nuevo disco 'Hereus' tras dos años de "silencio discográfico".

El trabajo incluye seis temas que marcan una "nueva etapa" para esta agrupación con "nuevos estilos y texturas sonoras", aunque con la "esencia" que les ha convertido "en una de las propuestas más singulares y comprometidas del panorama musical valenciano", según ha subrayado la institución académica en un comunicado.

De esta forma, 'Hereus' aborda una "gran diversidad temática", desde la crítica social y política que ha caracterizado al grupo, hasta canciones de amor y piezas más festivas.

Los integrantes de Tito Pontet han detallado que esta propuesta musical toma el nombre de su tema principal, también denominado 'Hereus', una canción que "denuncia la problemática actual de la vivienda y que da sentido al concepto global del disco".

Igualmente, el grupo incorpora cuatro nuevos integrantes en esta nueva etapa "cargada de energía, mensaje e innovación", según ha concretado la UA.