Tonet Ferrer vuelve a ponerse detrás de la cámara con el corto de suspense 'La caja'

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autor valenciano Tonet Ferrer, ganador en 2021 el Premio Max del Público con su obra musical 'La vida empieza hoy', estrenará este jueves su nuevo cortometraje, 'La caja', una obra de suspense protagonizada por Lucía Ramos y Rebeca Artal-Dato.

La presentación del corto se llevará a cabo en la Sala SGAE Centre Cultural de València a las 18.30 horas. La entrada es gratuita, pero atendiendo al protocolo contra la covid-19, es imprescindible confirmar asistencia enviando un correo electrónico a dgrau@sgae.es.

Con las populares actrices Lucía Ramos ('Centro médico', 'Física o química' y 'Señor, dame paciencia', entre otros éxitos para la televisión) y Rebeca Artal-Dato ('Señoras del (h)AMPA' o 'Els Bíters'), el cortometraje 'La caja' ha sido escrito y dirigido por Tonet Ferrer.

"Llevaba cinco años sin ponerme detrás de una cámara, porque me había centrado más en el mundo del teatro, pero me apetecía volver a rodar y, muy especialmente, a un género que me gusta mucho como espectador, pero todavía más como director: el suspense", explica el cineasta valenciano.

"Es la historia de dos amigas unidas por un fatídico suceso que marcó sus vidas para siempre y del que es muy complicado escapar. Y hasta aquí, como mucho, se puede contar", dice Ferrer.

Tonet Ferrer (València, 1985) se dedica a contar historias, desde un escenario teatral o, al frente de su productora Teaser Films, ante la pantalla de una cámara de cine.

Además, es el creador y director del Seminario de Interpretación La Encina Teatro, e imparte también talleres de Interpretación ante la cámara y Dirección de cine.

Para la televisión ha realizado proyectos como el documental 'En huelga: el negocio del hambre' (en el que contó con la participación de Mercedes Milá, Risto Mejide, Jesús Vázquez y Diego el Cigala, entre otros), el capítulo piloto de la serie de televisión 'Fatum' (con Carlos Bardem, Loles León o Sergio Caballero en su reparto) y los cortometrajes 'El carnicero' y 'Dieciocho'.

Como dramaturgo y director teatral ha firmado diversas piezas musicales: 'Piensa en rosa', 'Bernarda, el musical' o 'La vida empieza hoy'. Con esta última, Ferrer se alzó con el Premio del Público en la XXIV edición de los Premios Max de las Artes Escénicas.