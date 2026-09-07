Toni Pérez retoma el proyecto que anunció Carlos Mazón de comprar en Benidorm una sede para la Diputación de Alicante

Archivo - Fachada de la Diputación de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno que preside Toni Pérez (PP) en la Diputación de Alicante ha detallado este lunes que ha retomado el proyecto anunciado en 2023, durante la legislatura anterior, cuando Carlos Mazón era presidente de la corporación, de comprar una sede para la institución provincial en Benidorm. En concreto, ha defendido que servirá para "descentralizar la administración" y que también será una sede "cultural".

En un comunicado, ha señalado que se va a recuperar la licitación, después de que la anterior, que tuvo un importe de 5.209.872 euros, quedara desierta. Ahora, "tras el pertinente estudio de mercado", se va a reanudar por 4.037.800, que se financiarán "con remanente de tesorería", ha indicado.

Se da la circunstancia de que el actual presidente de la Diputación --donde los 'populares' gobiernan con mayoría absoluta-- también es el alcalde de Benidorm, ciudad en la que se pretende instalar esa nueva sede.

El proyecto lo anunció Mazón a principios de 2023, cuando, según han resaltado desde el equipo de gobierno, el actual presidente de la Diputación "no ostentaba ningún cargo en la institución provincial". De este modo, los 'populares' han respondido a las críticas del portavoz de Compromís, Ximo Perles, que considera que Pérez "comprará un edificio para su pueblo".

"NECESIDADES"

El diputado de Contratación, Juan de Dios Navarro (PP), ha resaltado que, "persistiendo las necesidades que motivaron iniciar en 2023 el expediente para la adquisición de un inmueble en Benidorm como sede cultural de la Diputación, se ha considerado procedente retomar la licitación".

"Este equipo de gobierno está siendo especialmente escrupuloso con el proceso de compra de un inmueble en Benidorm para albergar una subsede institucional de la Diputación, teniendo en cuenta, además, que la capital turística de la Costa Blanca no cuenta con un espacio de estas características", ha señalado Navarro.

El también diputado de Cultura ha incidido en que "son muchísimos los pueblos de la provincia, incluidos los más pequeños, los que tienen instalaciones, como casas de cultura o centros sociales, gracias a la Diputación".

Y ha hecho hincapié en que fue la anterior corporación provincial la que impulsó la compra de inmuebles en Elche y Benidorm para albergar las sedes de la Diputación. "No es un proyecto nuevo", ha resaltado.

El gobierno provincial ha precisado que, "mientras que en la ciudad ilicitana ya se ha completado el expediente con la compra de la antigua Aula de Cultura de la extinta CAM, el procedimiento para la adquisición de un edificio en Benidorm quedó desierto en 2024", y ha sostenido que "la reactivación de las reglas fiscales" impidió retomar el proceso hasta este año.

El 4 de enero de 2023, la Diputación alicantina, cuando Mazón aún la presidía, señaló que iba a contar "con una sede permanente en la ciudad de Benidorm, que será de carácter institucional y con especial énfasis en el contenido cultural".

"DESCENTRALIZAR" Y USO "CULTURAL"

Según la Diputación, "el inmueble cuya compra se propone servirá para descentralizar la administración provincial haciéndola más cercana a los municipios de la Marina Baixa y la Marina Alta" y, "en paralelo", también se le dará un uso "cultural", para facilitar la actividad de entidades como el Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG), el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) o el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC).

El edificio deberá estar ubicado en el centro de Benidorm, lo que, según el equipo de gobierno, "contribuirá a la revitalización del casco histórico de la ciudad". La superficie construida será de entre 300 y 800 metros cuadrados. Navarro ha abundado en que en la anterior licitación, que quedó desierta, el importe ascendió a 5.209.872 euros y la propuesta incluía la compra de un inmueble de hasta 1.000 metros cuadrados.

Por otra parte, y ante las críticas de Compromís, el diputado ha lamentado su "doble vara de medir" y ha afirmado: "Dónde estaba Compromís cuando el Botànic adquirió cinco edificios de Correos en la Comunitat Valenciana sin concretar ni siquiera su uso y habiéndose abierto una investigación que pone en serias dudas la legalidad de esta operación. Y todo ello con el silencio cómplice de Compromís".

Asimismo, ha añadido que si la coalición "ve mal que la Diputación tenga una presencia con un centro del ámbito cultural en la capital del turismo del Mediterráneo, pues que le pregunten a Compromís de Benidorm qué opina de ello, grupo que es consciente de que solo los espacios municipales están atendiendo la demanda de la ciudad".

Navarro ha negado que el proyecto de compra de la sede de Benidorm "obstaculice inversiones en otros municipios de la provincia" y ha citado, al respecto, los más de 56 millones aprobados recientemente para el Plan +Cerca y el Bono Consumo.

CRÍTICAS DE PSPV Y COMPROMÍS

Desde la oposición, el PSPV ha mostrado su "estupor" después de que se haya retomado el proyecto y ven "especialmente cuestionable que la Diputación utilice para esta operación recursos procedentes de los remanentes, cuya utilización ha sido posible gracias a la flexibilización de las reglas fiscales y a las medidas aprobadas por el Gobierno de España que han permitido a las administraciones locales disponer de estos recursos para financiar inversiones".

A través de un comunicado, el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Vicente Arques, ha calificado la operación como "una falta de ética total y absoluta" y ha reclamado al presidente de la institución "que actúe con la máxima responsabilidad".

"Un presidente de la Diputación tiene que serlo y aparentarlo. La adquisición de este inmueble demuestra que las prioridades del PP están muy alejadas de las necesidades reales de los municipios de la provincia. Han tenido la oportunidad de utilizar los remanentes para reforzar las ayudas a nuestros pueblos, apoyar a nuestros colectivos y mejorar los servicios públicos y han decidido destinarlos a comprar un edificio en Benidorm", ha afirmado Arques.

"La Diputación no puede funcionar a golpe de urgencias para aprobar operaciones millonarias que llevan años en un cajón. Si el edificio es necesario, que expliquen por qué, qué servicios va a albergar, qué coste tendrá su adaptación y qué beneficio concreto tendrá para el conjunto de la provincia", ha concluido.

De otro lado, Perles (Compromís) ha criticado la iniciativa: "Después de la resaca del ático de [Isabel Díaz] Ayuso, Toni Pérez comprará un edificio para su pueblo con el dinero de todos los pueblos de la provincia. No se entiende cómo, de 141 municipios, se decide de forma aleatoria que este sea el lugar".

Así, ha indicado, en un comunicado, que Compromís tiene "la sensación de estar ante una nueva operación de propaganda electoralista, en un momento en que el gobierno municipal de Toni Pérez en Benidorm sufre", según la coalición, "un desgaste creciente por su gestión y las reiteradas sentencias millonarias que tendrá que afrontar el Ayuntamiento".