La tormenta se desplaza del interior sur de Valencia al norte de Alicante con intensidad fuerte y granizo

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tormenta se está desplazando del interior sur de la provincia de Valencia al interior norte de Alicante, donde está penetrando desde las seis de la tarde de este martes. Se trata de tormentas de corta duración, pero la intensidad es fuerte y con granizo.

Así lo detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha relatado que, desde antes de las 17.00 horas, ha comenzado la tormenta en el interior sur de Valencia, con muchos rayos, y con granizo grande probable en la sierra de Enguera.

Dicha tormenta se ha ido desplazando hacia el sur de la provincia, provocando también muchos rayos en la Vall d'Albaida, con intensidad fuerte o muy fuerte. Además, en la comarca alicantina de l'Alcoià ya se han registrado los primeros rayos.

Poco antes de las seis de la tarde, la tormenta de Valencia ha penetrado en el interior norte de Alicante. Son tormentas de corta duración, pero la intensidad es fuerte y con granizo.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha actualizado a las 18.30 horas las alertas para este martes, ampliando el nivel amarillo por lluvias y tormentas al interior de Alicante. Además, mantiene el resto de avisos vigentes, por lo que está activa la alerta naranja en el interior norte de Castellón, el nivel amarillo en el resto de la provincia de Castellón, todo el sur de Valencia y el norte de Alicante.