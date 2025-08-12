La Torre almohade de Almudaina (Alicante) celebra su 16 aniversario con dos jornadas de puertas abiertas

ALICANTE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Torre almohade de Almudaina (Alicante) cumple 16 años desde su apertura al público y, para celebrarlo, la Diputación de Alicante y la Fundación CV MARQ han organizado unas jornadas de puertas abiertas con entrada gratuita que tendrán lugar este jueves y viernes.

El horario de visita del jueves será de 09:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas, mientras que el viernes el monumento permanecerá abierto de 09:00 a 13:00 horas, según ha informado la Diputación Provincial de Alicante a través de un comunicado.

Por su parte, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado que esta iniciativa contribuye a "dinamizar la actividad cultural y turística en esta localidad del interior de la provincia durante el periodo estival, mostrando su riqueza histórica y paisajística".

Además, ha continuado, "impulsa la promoción de un enclave único de gran valor patrimonial como es la Torre almohade de Almudaina, recuperada para toda la sociedad tras su compra en diciembre de 1999 a sus anteriores propietarios".

La Torre de Almudaina, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, es un "museo de sitio" que introduce al visitante en el "conocimiento y disfrute" de su arquitectura, en el paisaje que la envuelve y en su historia.

El monumento, abierto al público desde el 14 de agosto de 2009, formaba parte del recinto fortificado de la pequeña alquería existente, conocida como "al-Mudayyina", origen de la actual localidad de Almudaina, en la "montañosa" comarca del Comtat, a 587 metros sobre el nivel del mar.

Se trata de "un pueblo agrícola" en el que viven algo más de un centenar de habitantes y cuya historia está ligada a esta edificación islámica almohade erigida en la primera mitad del siglo XIII, para defender su "pequeña" alquería a las puertas de la conquista cristiana.

Las personas que deseen disfrutar de esta propuesta cultural, que cuenta también con la colaboración del consistorio local, pueden consultar más información a través de la página web del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).