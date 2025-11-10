Torrent acoge este sábado la 'Feria Friki y Ludoteca Lego' tras el "éxito" de la pasada edición

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Las Américas, ubicado en Torrent (Valencia), acogerá este sábado, 15 de mayo, la 'Feria Friki y Ludoteca Lego' tras el "éxito" de la pasada edición, según ha informado la organización en un comunicado.

La feria, que permanecerá activa el sábado desde las 10 hasta las 20 horas, es un evento para todos los públicos y de entrada completamente gratuita en el que habrá un mercadito friki repleto de artistas, diseñadores 3D, artesanos o coleccionismo, al mismo tiempo que una legoteca montada por Soler Bricks.

Respecto la ludoteca, habrá dos turnos matutinos de 10 a 11 horas y de 11.30 a 12.30. Se trata de una zona en la que habrá miles de piezas de Lego y los menores podrán dejar volar su imaginación. Todos los niños de la zona DUPLO deberán estar acompañados en todo momento por un adulto. El coste de esta actividad es de 3 euros por una hora de duración, tanto para Lego Duplo como para Lego y se pagará en efectivo en el mismo momento de ingresar a la Legoteca.

Así, mismo, durante la jornada, la Asociación Cultural La Taronja Friki volverá a poner su lado más solidario y benéfico con su acción solidaria y benéfica 'Dulces Sueños' con la que estarán recogiendo alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa y especialmente juguetes. Todo lo que se recoja será entregado a Cáritas Interparroquial de Torrent, Economato 'Mare de Déu del Pòpul'.