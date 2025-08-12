Torrent recibe una "generosa" colección de carteles históricos donada por el exdirector del CEIP Lope de Vega

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal de Torrent (València) ha recibido una "generosa" donación por parte del profesor y antiguo director del CEIP Lope de Vega, Santos Fausto Montero. La colección está formada por 77 carteles originales de los 80 y 90 que abordan temas como la educación, la sanidad, la cultura y las fiestas populares y narran la evolución de Torrent.

Esta colección pasa a formar parte de la Hemeroteca Histórica Local del Archivo Municipal y supone "un testimonio gráfico de gran valor histórico y artístico que permitirá a vecinos, investigadores y futuras generaciones conocer mejor la transformación de la ciudad en estas áreas clave", destaca el consistorio.

Entre las piezas más destacadas se encuentran carteles que promueven la educación en valenciano, campañas de sanidad y consumo responsable, con lemas "históricos" como 'No despilfarres' o 'No et deixos marcar', y diversos anuncios de fiestas locales como los Carnestoltes de los años 1987, 1988, 1989 y 1990 en Torrent, así como ejemplares de actividades educativas municipales como '10 anys de Psicopedagogia Municipal a Torrent' (1989) o 'Torrent, ciutat educativa'.

También se incluyen piezas de "gran valor cultural" como el cartel de Fallas de 1989, obra del escultor torrentino Vicente Pallardó Camps, el retrato del Rey Don Jaime, fichas de Trobades d'Escoles en Valencià y carteles de actos culturales y exposiciones organizadas por el Ayuntamiento y otras instituciones en las décadas de los 80 y 90.

Se pueden encontrar carteles de eventos como el II Premi de Treballs Escolars, la Exposición pictórica sobre la Guerra Civil Española (1989), los 40 Anys de la Declaració de Drets Humans (Creu Roja), el XI Congrés d'Història de l'Horta Sud (1990), campañas de derechos de la mujer y conmemoraciones del Día Internacional de la Dona, Moros y Cristianos de Alcoy y Muro (1990 y 1997) o conmemorativos del VI Centenario de Ausiàs March (1397-1997).

El concejal responsable de la delegación de Archivo, Aitor Sánchez, ha agradecido esta aportación y ha destacado la importancia de gestos como el de Montero que "son un ejemplo de compromiso con nuestra ciudad y su historia" y que ayudan a preservar su memoria histórica.

"Cada documento que se suma al Archivo Municipal es una pieza más del puzle de nuestra historia", ha manifestado, y ha añadido que esta colección de carteles permite mantener viva la memoria colectiva y brinda nuevas herramientas para investigar, divulgar y reflexionar sobre la evolución de Torrent en estos ámbitos.

Y ha destacado: "Gracias a su generosidad, este archivo crece y se enriquece, lo que ayudará a la preservación de un legado que permitirá a las futuras generaciones comprender mejor nuestra evolución social y cultural".

Por su parte, el donante ha subrayado la importancia de mantener viva la memoria educativa y social de la ciudad y ha agradecido al consistorio la posibilidad de incorporar estos documentos al patrimonio común.

FUTUROS PROYECTOS

Todo el material será catalogado, digitalizado y conservado mediante criterios profesionales y pasará a formar parte del Inventario Municipal de Bienes y Derechos. En un futuro próximo se prevé la realización de exposiciones temáticas, actividades educativas y proyectos de investigación para que los vecinos puedan conocer y disfrutar de esta parte de la historia local.

Desde la delegación de Archivo se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana en la preservación del patrimonio documental, además de invitar a vecinos, familias y coleccionistas a sumar sus aportaciones para construir un archivo que refleje la identidad de Torrent.