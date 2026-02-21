Torró acusa al PP de "no jugar limpio": "Si no pueden mover la portería, no se atreven ni a salir al campo"

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE - EVA ERCOLANESE / PSOE

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reiterado este sábado que el PSOE "no ha parado de mejorar la vida de la gente" mientras el Partido Popular, "ante los buenos datos" de la economía española "hace mala política". "No vamos a dejar que ganen en el juego sucio lo que no pueden ganar con argumentos", ha aseverado.

De esta manera se ha manifestado Rebeca Torró durante la inauguración del Comité Federal de las Juventudes Socialistas de España (JSE). En el acto, ha estado acompañado por la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, y el secretario general de Juventudes Socialistas, Víctor Camino.

En palabras de Rebeca Torró, "el Partido Popular no juega limpio: si no pueden mover la portería, no se atreven ni a salir al campo", ha aseverado. A su juicio, el PP "no tiene proyecto", "solo política de destrucción y un empeño desmedido, eso sí, por ser los más ultras del barrio".

Torró ha denunciado que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, la 'popular' María Guardiola, "asegure que defiende el mismo feminismo que los de Abascal". "Guardiola no defiende el feminismo de Vox, entre otras cosas, porque no existe feminismo en Vox. Es irreal, no existe feminismo en Vox", ha subrayado y ha enfatizado que, "con cada uno de sus pactos ultras, el PP nos deja tiradas a las mujeres". "Los pactos con Vox, el Partido Popular, nos deja a las mujeres tiradas", ha agregado.

Asimismo, Torró ha añadido que "25 años después, el PP sigue atrapado en el laberinto Nevenka". Según ha señalado, "el feminismo se defiende escuchando a las mujeres que denuncian un presunto caso de acoso sexual en tu partido y no haciendo luz de gas y escurriendo el bulto".

Ante los miembros del Comité Federal de las Juventudes Socialistas de España, Torró también ha denunciado que el Partido Popular "no mueve un dedo" para aplicar la Ley de Vivienda, pero cuando "se trata de hacer chanchullos y que ellos accedan a Viviendas de Protección Oficial, les faltan manos". Y ha puesto el foco en lo sucedido en Alicante: "no es un error, es un modelo del Partido Popular".

"Feijóo debe pedir la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y, además, debe pedirle al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que modifique esa normativa".

Y "no basta con esas dimisiones; lo que tienen que hacer es devolver esas viviendas, que son de las personas que más lo necesitan". A los jóvenes, "presente y futuro de la transformación y mejora de la vida de la gente", les ha pedido que sueñen "a lo grande porque será en beneficio de toda la sociedad" y ha alabado la labor del secretario general de JSE, Víctor Camino, al frente de la organización.