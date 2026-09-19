Torró (PSOE) acusa al PP de "arrastrar" al Supremo con la 'ley de nietos' y avisa: "El peligro es que peligre el voto"

1118487.1.260.149.20260919114350 La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, interviene en la apertura de la Conferencia Política del PSPV, en Alicante - Alicante

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha acusado al PP de "arrastrar" al Tribunal Supremo (TS) en su "cruzada contra el derecho de voto de miles de personas", a raíz de la suspensión del voto de los nacionalizados a través de la llamada 'ley de nietos', y ha advertido: "El peligro no fue ni es ni podrá ser votar, el peligro es que peligre el voto".

De este modo lo ha expresado en su intervención durante la apertura de la Conferencia Política del PSPV-PSOE, que se celebra este fin de semana en Alicante, desde donde ha insistido en exigir "celeridad" al TS para que resuelva "cuanto antes" sobre la citada norma y ha remarcado que el PSOE no comparte la paralización cautelar de la misma.

En este contexto, Torró ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, cuando "se recorría Argentina como el Che Guevara, no le parecía tan mal que votaran los nietos", por lo que ha afeado al dirigente 'popular' su "hipocresía", algo que a su juicio "va en las siglas del PP".

Sin embargo, ha avisado de que "lo grave" es que ahora desde el PP "estén sembrando dudas sobre nuestro sistema electoral y hayan arrastrado al Tribunal Supremo en su cruzada contra el derecho de voto de miles de personas". "Primero cargaron contra los exiliados del franquismo y ahora van a por sus hijos y a por sus nietos", ha advertido.

La dirigente socialista ha asegurado que la memoria histórica es "justo lo opuesto al franquismo" y ha deslizado que eso mismo "es lo que se esconde tras la cortina de humo del pucherazo: su nostalgia por esos tiempos más oscuros de nuestro país". "No hay nada que celebrar en que miles de españoles vayan a ver cercenado su derecho a voto", ha remarcado.

"DEFENDER LA DEMOCRACIA DE QUIENES BUSCAN DERRIBARLA"

Al respecto, Rebeca Torró ha cuestionado que en la argumentación para justificar la suspensión del voto de los nacionalizados se hable de "peligro de afectar a la objetividad de las elecciones" y que esa resolución judicial "lleva la firma de un magistrado que le susurró a Feijóo que quería verlo de presidente". "Esto es así", ha incidido.

A su juicio, "el peligro no fue ni es ni podrá ser votar", sino "que peligre el voto". "Es una amenaza directa a nuestra democracia", ha señalado Torró. Por todo ello, ante esta situación, ha llamado "ahora más que nunca" a defender la democracia "de quienes buscan derribarla". "Defenderla ampliando derechos, consolidando los ya conquistados, asegurando la justicia social y la igualdad de oportunidades", ha enumerado.