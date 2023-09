Torró (PSPV) promete ser "contundente" en Les Corts: "Hemos asumido que estamos en la oposición y somos la alternativa"

Acusa al PP de "poner fantasmas sobre la mesa" con cuestiones como la AVL para que "no se vea su incapacidad"



VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La síndica del PSPV en Les Corts, Rebeca Torró, liderará la oposición en Les Corts en una legislatura en la que promete ser "contundente" en la cámara autonómica, tras un agosto marcado por las polémicas por el uso del valenciano no normativo en las comunicaciones oficiales de Vox, el retraso en las adjudicaciones docentes o el posicionamiento sobre la violencia machista.

"Hemos asumido que estamos en la oposición y que somos la alternativa. Desde el minuto cero nos hemos puesto a trabajar (...) Vamos a demostrar que somos la alternativa para volver a gobernar", asevera. Por contra, critica que en el inicio de legislatura se ha demostrado la "incapacidad" del nuevo Consell (PP-Vox) y que es un ejecutivo "totalmente vago" y alejado de los intereses de la ciudadanía.

En una entrevista con Europa Press, Torró asegura que en agosto se ha iniciado una "política de retroceso" en la Generalitat que "se ha manifestado con toda la contundencia en un mes que siempre es más inhábil". "Aquí todo el mundo se ha ido de vacaciones y, con lo poco que han hecho, se ha retrocedido muchísimo", señala.

Según la exconsellera de Política Territorial en el Botànic, el ejecutivo que preside Carlos Mazón se ha limitado a "tirar adelante" las medidas que dejó el 'expresident' Ximo Puig en marcha, además de "generar lío y no dar la cara" en problemas como el retraso en las adjudicaciones docentes o el uso de las lenguas cooficiales.

Otra de sus críticas es que Mazón haya "comprado desde el minuto cero" el discurso de Vox sobre la violencia machista, tras "ese pacto de la vergüenza" en el que hablaban de violencia intrafamiliar. Frente a este acuerdo de gobierno, reivindica la necesidad de que se renueve el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, una petición que llevará a Les Corts.

Además, Torró exige que no se repitan imágenes de miembros del partido de Santiago Abascal apartándose de las pancartas en minutos de silencio convocados en recuerdo de víctimas y hace hincapié en que la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), debe sumarse a estas concentraciones porque "representa a la institución, no a un partido político".

"Esto es una lacra: el machismo está matando a las mujeres y nadie puede negarlo", recalca, y advierte que si hay partidos que niegan la violencia de género habrá "una parte de las sociedad que no lo identifique como un problema".

ESTUDIARÁN SI PEDIR DIMISIONES EN EDUCACIÓN

Respecto al retraso en las adjudicaciones docentes, la portavoz socialista insiste en que el conseller de Educación, José Antonio Rovira (PP), debe dar la cara y en que apoyarán cualquier iniciativa que vaya encaminada a dar explicaciones, como la comisión de investigación que pide Compromís.

A partir de esas explicaciones, garantiza que estudiarán si es necesario pedir dimisiones. Lo que sí tiene claro es que la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, no estuvo "al pie del cañón" en el proceso de adjudicaciones, ya que según ella se encontraba "de vacaciones" hasta el 10 de agosto cuando se podría haber mantenido a su predecesor en el cargo.

EXIGE A MAZÓN QUE NO INTERFIERA EN LA AVL

En cuanto a la polémica por el uso del valenciano --después de los mensajes de Vox en un valenciano no normativo, de que Rovira dijera que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) no tiene la "verdad absoluta" y de que Mazón pidiera "gestos" a la institución--, Torró advierte que es algo "inaudito" que puede "dividir a la sociedad".

"De nuevo, el PP pone fantasmas sobre la mesa, cortinas de humo para que no se vea la incapacidad de este gobierno: quieren esconder que no tienen proyecto", asevera, y exige a Mazón que no "interfiera" en el trabajo de los académicos.

En su opinión, no es necesario que los grupos parlamentarios se sumen a la iniciativa presentada por el PP para velar por el reconocimiento oficial del valenciano, ya que recuerda que está recogido en el Estatut d'Autonomia: "El límite lo marca la ley".

PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN

Al margen de estas polémicas, la síndica garantiza que el PSPV está "abierto a alcanzar cualquier acuerdo que permita seguir avanzando a la Comunitat Valenciana", como en la elaboración de las cuentas autonómicas durante estos meses. "Vamos a ver qué presupuestos nos presentan, si representan el retroceso o el avance", sostiene, y critica que de momento ya "se van a eliminar 350 millones en ingresos" por las rebajas fiscales de Mazón.

Sobre la financiación autonómica, asegura que el PSPV seguirá defendiendo que se reforme "gobierne quien gobierne" y reprocha a la consellera de Hacienda y portavoz, Ruth Merino, que dijera que el Consell no tiene una propuesta al respecto. "Pónganse a trabajar, contacten con el Ministerio", reivindica ante esta "incapacidad absoluta".