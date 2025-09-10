Un total de 13 empresas optan a las obras para terminar el parque de La Torreta en Alicante por 3,6 millones de euros

Un total de 13 empresas optan a las obras para terminar el parque de La Torreta por 3,6 millones de euros - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Alicante ha dado a conocer este miércoles que un total de 13 empresas licitadoras optan al concurso para adjudicar las obras de compleción del Parque Isla de Corfú, en el barrio de La Torreta (PAU 2), con un presupuesto base de 3.633.376,19 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto contempla la finalización de este espacio verde de más de 20.000 metros cuadrados, entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El parque contará con un escenario con gradas, tres áreas de juegos infantiles que incluyen una tirolina de 28 metros y juegos adaptados, nueve "grandes" toboganes que "permitirán salvar los desniveles de forma lúdica", una zona deportiva que incluye calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca y muro de escalada, además de zonas verdes con setos y arbolado y áreas de descanso y de sombra.

Para la ejecución de las obras han presentado sus ofertas CHM Obras e Infraestructuras, la unión temporal de empresas (UTE) Conelsan Gestaser, Rover Infraestructuras, Obrascón Huarte Lain, Pavasal Empresa Constructora, Acsa Obras e Infraestructuras, UTE Alcudia Servicios y Obras e Involucra, Binaria Compañía General de Construcciones, Aitana Actividades de Construcción y Servicios, Mediterráneo de Obras y Asfaltos, Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, Imesapi y Torrescámara y Cía de Obras.

ZONAS VERDES E INFANTILES

En este contexto, el parque está diseñado como "una gran zona verde con distintas alturas y zonas de juego, deporte y estancia". Para la plantación de árboles y setos en el parque, se ha planificado una distribución que busca "destacar la diversidad de los espacios", organizando las especies en función del color, la época de floración y la compatibilidad entre ellas.

La intención, según el consistorio, es que el jardín "ofrezca un recorrido visual cambiante, donde cada área esté caracterizada por un color predominante en su floración, creando un entorno dinámico y estéticamente rico a lo largo del año".

También habrá zonas con mobiliario urbano "para el descanso y disfrute ciudadano" señalizadas a lo largo de todo el parque, así como lugares de sombra y una "gran cantidad y variedad de espacios de entretenimiento lúdico y deportivo", con un escenario con gradas para la celebración de todo tipo de actos al aire libre.

Asimismo, la nueva zona verde contará con tres zonas de juegos infantiles que incluyen juegos "inclusivos", como pasarelas para personas con movilidad reducida.

En cuanto a los nueve toboganes ubicados en las laderas que separan las terrazas del parque, estos conectan el mirador superior con el foso de grava redondeada en el que se encuentra la tirolina y "ofrecen una experiencia lúdica que enriquece el recorrido del parque y proporciona una transición divertida entre los distintos niveles del terreno".

Además, se colocarán cuerdas de escalada paralelas a los taludes en los laterales de los toboganes para "permitir que los usuarios puedan ascender por las pendientes trepando por ellas".

Esta solución "no solo ofrece una alternativa lúdica y dinámica en el recorrido del parque, sino que también fomenta la actividad física y el juego interactivo, enriqueciendo la experiencia de los visitantes y promoviendo la participación de personas de todas las edades y capacidades".

USUARIOS DE MAYOR EDAD

Por otro lado, una parte del parque será destinada a usuarios de mayor edad, con equipamientos deportivos situados en torno a las entradas suroeste y "perfectamente conectados con las zonas de juego", lo que "facilita el tránsito y la interacción entre usuarios de diferentes edades".

Los equipamientos incluyen instalaciones como un área de calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca, muro de escalada y otros, con el fin de "promover un estilo de vida saludable".