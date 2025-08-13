Un total de 297 conductores pasan a disposición judicial en julio por delitos contra la seguridad vial

Archivo - Imagen de un agente de Tráfico en uno de los dispositivos. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 297 conductores han pasado a disposición judicial durante el pasado mes de julio por delitos contra la seguridad vial en la Comunitat Valenciana, según ha informado el Instituto armado.

De ellos, 115 por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 60 son por pérdida total de puntos, 8 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 2 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 45 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 159 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, dos por exceso de velocidad, dos por abandono del lugar del accidente, nueve por conducción temeraria y 10 por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia de Valencia actuó contra 42 conductores por carecer de permiso o licencia, 82 por conducir bajo los efectos del alcohol, cuatro por conducción temeraria, una por abandono del lugar del accidente y seis conducir con drogas en el organismo.

Por su parte, en la provincia de Alicante, se actuó contra 44 conductores por carecer de permiso o licencia, 52 por conducir bajo los efectos del alcohol, cinco por conducción temeraria, una por abandono del lugar del accidente, tres por conducir con drogas en el organismo, y dos por exceso de velocidad.

Finalmente, en la provincia de Castellón se actuó contra 29 conductores por carecer de permiso o licencia, 25 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol y una por conducir con drogas en el organismo.