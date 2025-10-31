Un total de 41 librerías invitan a talleres, encuentros y actuaciones en el Llibreries Fest

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 41 librerías asociadas al Gremi de Llibrers de València acogerán, del 6 al 11 de noviembre, encuentros literarios, cuentacuentos, talleres y actuaciones dentro del Llibreries Fest 2025.
La cita cultural, impulsada desde el Gremi, cuenta este año con más participantes para celebrar el Día de las Librerías (el 11 de noviembre).
Elaborado a partir de la selección y las propuestas de las librerías, el festival destaca por el contenido literario y la apuesta por autores, autoras y artistas valencianos. En conjunto, la programación incluye cuarenta actividades gratuitas, dirigidas a públicos diversos, que tendrán lugar en el interior de los establecimientos.
Un año más, el Llibreries Fest quiere poner de relieve "el valor de las librerías como espacios culturales y de proximidad, reforzar su papel como agentes para el fomento de la lectura, así como atraer nuevos públicos".
El apartado gráfico de la edición de 2025 cuenta con la firma de la ilustradora valenciana Luna Pan.
El listado de las librerías participantes lo componen Abacus Torrent Abacus València Ambra (Gandia) Argot (Castelló de la Plana) Arribada (València) Bangarang (València) Bufanúvols (Catarroja) Llibreria Carcaixent (Carcaixent) Cosecha Roja (València) La Costera (Xàtiva) El Cresol (València) Detroit (Alcoi) L'Eixam (Tavernes Blanques) English Wooks (València) L'Esplai (l'Alcúdia) Estudio 64 (València) Fan Set (València) FNAC Sant Agustí (València) Gaia (València) Galeradas (València) Inés (Cullera) Leolo (València) y Librolandia (Benetússer).
También intervienen en propuesta, la Llibreria de la Universitat (València) Llum de Lluna (Quart de Poblet) La Moixeranga (Paiporta) Nova (Torrent) Papiro (Muro d'Alcoi) Passarella Store (Picanya) La Primera (València) Pueblo Lector (València) El Puerto (Port de Sagunt) Railowsky (València) Ramon Llull (València) La Repartidora (València) La Rossa (València) Samaruc (Algemesí) Somnis de Paper (Benetússer) Llibreria Xàtiva (Xàtiva) Viridiana (València) y Vuelo de Palabras (València).