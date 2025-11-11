Un total de 45 restaurantes ofrecen menús "especiales" por las jornadas Alicante Capital Española de la Gastronomía

ALICANTE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 restaurantes, que han elaborado menús "especiales" a partir de 25 euros, participan en las jornadas Alicante Capital Española de la Gastronomía. La iniciativa, impulsada por el Patronato Municipal de Turismo Alicante City & Beach, Turisme Comunitat Valenciana y Capital Española de la Gastronomía, se desarrollará hasta el próximo domingo 30 de noviembre.

La propuesta se ha presentado este martes en el Hotel Hospes Amérigo, cuyo restaurante Fondillón participa junto a otros tres hoteles en esta experiencia gastronómica para "ensalzar la cocina, la creatividad y el buen hacer del sector hostelero local", según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha invitado a alicantinos y visitantes a "acercarse a descubrir y disfrutar de los menús especiales que reflejan la cultura, patrimonio e identidad" de esta tierra.

"La riqueza gastronómica alicantina es protagonista este año en el que somos Capital Española de la Gastronomía, lo que supone la excusa perfecta para probar diferentes propuestas de nuestros restaurantes, que van desde las más tradicionales a las más innovadoras", ha añadido la edil.

MENÚS ESPECIALES

Cada establecimiento ha diseñado un menú "especial" con motivo de estas jornadas y entre todos se refleja "la diversidad de sabores que hacen de Alicante un referente gastronómico", según ha apuntado el consistorio.

En los menús hay entrantes, plato principal (muchos son arroces), postre y bebida. Los precios varían y van desde los 25 hasta los 95 euros, si bien la mayoría se mueve en el rango comprendido entre los 30 y 50 euros.

Los restaurantes en los que se podrán degustar los menús especiales de las jornadas gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía son 2&3 Gastrobar, Airén Bodega, Alma Cocina Viajera, Alma de Barra, Béton Brut, Casa Pepe, César Anca, Chaflán Luceros, Chaflán O'Donell, Cheos, Dársena, El Mincho, El Verde, Estiu, Fondillón Hospes Amérigo, Gastrobar Jorge, Hotel Boutique Calas Alicante, K La Iaia, Koiné Bistró, La Cuina de Nico, La Ereta, La Marmita Alicantina, La Sastrería, La Terreta Gastrobar, La Terreta Gourmet Castaños, La Vendimia taberna, L'Arruz, Nou Pinet, Orma, Plaza Canalla, Plëgat by Nanín Pérez, Puntapiedra, Racó del Pla Alicante, Racó del Pla La Condomina, Restaurante Diurno, Restaurante Pocardy, Trasluz Hotel Meliá Alicante, La Taverna del Racó del Pla, Riquelme, Sabolé Centro, Sabolé Playa San Juan, Insensato, Santa Bar y Teselas.