Un total de 50.000 personas visitan la exposición 'Ciudades de luz' en el Museo Arqueológico de Alicante

La exposición 'Ciudades de Luz. Ákra Leuké, Lvcentvm, Laqant' ha recibido la visita de alrededor de 50.000 personas desde su inauguración en diciembre en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), y estará disponible hasta el 7 de septiembre. La muestra presenta la sucesión de ciudades antiguas que han conformado a la actual Alicante.

A través de un recorrido por las tres salas temporales y la biblioteca del MARQ, la exposición ofrece una narrativa cronológica en la que el público "podrá conocer cuál fue la ocupación histórica de La Albufereta", empleando como eje vertebrador el yacimiento arqueológico del Tossal de Manises, especialmente en el intervalo comprendido entre mediados del primer milenio antes de Cristo y finales del primer milenio después de Cristo.

Asimismo, el horario de visita en verano es de 10.00 a 22.00 horas, de martes a sábado, y de 10.00 a 14.00 horas, los domingos y festivos, según ha informado la Diputación Provincial de Alicante a través de un comunicado.

Por otro lado, la exposición alberga más de 660 piezas y está comisariada por el director del MARQ, Manuel Olcina, el director del Área de Arquitectura de la Diputación, Rafael Pérez, y los técnicos de Excavaciones de la Fundación C.V. MARQ Antonio Guilabert y Eva Tendero.

'Ciudades de Luz' es una propuesta impulsada por la institución provincial a través del MARQ y de la Fundación C.V. MARQ, con la colaboración de las fundaciones Asisa y La Caixa. Además, la muestra cuenta con la participación de 30 entidades culturales españolas entre museos, archivos y fundaciones, que han prestado sus materiales para "facilitar la contextualización y comprensión de la temática abordada".