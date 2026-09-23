Un total de 51 cortos de cine social y sobre salud mental integran la sección oficial del MiradesFest de Torrent

Edición de Miradesfest - TORRENT

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Torrent (Valencia) se prepara para acoger, del 26 de septiembre al 3 de octubre, la V Mostra Internacional de Cine Social y Salud Mental-MiradesFest, que ofrece una sección oficial con 51 trabajos a competición.

Se trata de una cita cultural y social organizada por AFEM Torrent que alcanza su quinta edición consolidándose como un espacio de encuentro entre el cine, la salud mental, la inclusión y la reflexión social.

La muestra reunirá durante una semana diferentes propuestas cinematográficas que abordan, desde distintas perspectivas y géneros, cuestiones relacionadas con la salud mental, la diversidad y la inclusión social. De este modo, MiradesFest vuelve a convertir Torrent en punto de encuentro para profesionales del ámbito audiovisual, entidades sociales, cineastas y ciudadanía.

En esta edición, la organización ha recibido un total de 132 cortometrajes preseleccionados, de los cuales 99 proceden de España. Finalmente, 51 trabajos formarán parte de la selección oficial de MiradesFest 2026, entrando en competición y optando a los diferentes premios de la muestra.

Los cortometrajes seleccionados cuentan con representación internacional y proceden, además de España, de países como Irán, Francia, Italia, Brasil, México, Colombia, Argentina, Taiwán, Reino Unido, Perú y Chile, reflejando la dimensión internacional que ha adquirido esta iniciativa.

MiradesFest mantiene su apuesta por utilizar el cine como herramienta para visibilizar diferentes realidades sociales y contribuir a romper el estigma asociado a los problemas de salud mental. La muestra busca generar nuevas miradas y espacios de reflexión a través de las historias y experiencias que llegan a la pantalla.

La presentación oficial de la V edición tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Torrent, dando comienzo a una semana de actividades y proyecciones.

Entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre, se celebrarán las sesiones de proyección de los cortometrajes seleccionados, en horario de 18:30 a 20:30 horas, en el Salón de Actos de la Fundación de la Caja Rural de Torrent.

Durante estas sesiones, el público podrá disfrutar de los diferentes trabajos que forman parte de la selección oficial de esta quinta edición.

La programación culminará el sábado 3 de octubre, a las 19:00 horas, en el Auditori de Torrent, con la cloenda de MiradesFest 2026 y la entrega de los diferentes galardones de esta quinta edición.

La gala de clausura estará presentada y moderada por Carlos Guimerá y Mari Carmen Lizondo y contará con la participación de los grupos corales de Paiporta y El Cabanyal, bajo la dirección de la directora Sara Lliso.

DANZA Y EXPRESIÓN ESCÉNICA

Asimismo, la clausura contará con diferentes propuestas de danza y expresión escénica, con coreografías e interpretación a cargo de Irene Chuliá, Patricia González-Moro y Mathilde Lefebvre, que completarán una gala concebida como cierre de una semana dedicada al cine, la cultura y la salud mental.

Los 51 cortometrajes que integran la selección oficial competirán por los diferentes reconocimientos de la muestra, permitiendo al público conocer historias y realidades procedentes de diferentes puntos de España y del ámbito internacional.

Todas las proyecciones son de entrada libre y gratuita, y la organización anima al público a hacerse Teamer de MiradesFest a realizar donaciones vía Bizum (código 07725) para apoyar el festival y las actividades de AFEM Torrent.