La Tourist Info de la estación de Adif luce la Gaiata ganadora del 3º premio del 'XI Concurs de Gaiates de Mà'

Tourist Info de la estación de Adif luce la Gaiata ganadora del tercer premio del 'XI Concurs de Gaites de Mà' - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 18 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La oficina Tourist Info de la estación de Adif de Castellón muestra desde hoy la Gaiata 6 'Farola-Ravalet', ganadora del 3º Premio del 'XI Concurs de Gaiates de Mà', que ha sido instalada en un espacio destacado del vestíbulo de información turística. Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa con su objetivo de acercar y difundir el monumento gaiatero durante todo el año a vecinos, visitantes y turistas que llegan a la ciudad en tren.

A la instalación han asistido la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quienes han acompañado a miembros de la comisión de la Gaiata 6 en la colocación del monumento. Ambas ediles han coincidido en remarcar que iniciativas como esta permiten reforzar la visibilidad de las gaiatas y consolidarlas como un recurso cultural y turístico permanente.

Selma ha destacado que conservar, exhibir y poner en valor las gaiatas durante todo el año es una forma de reconocer el trabajo de las comisiones y de los artistas gaiateros, que mantienen viva una tradición única y plenamente vinculada a la identidad festiva. Asimismo, ha recordado que el Concurso de Gaiates de Mà es una muestra más del "talento y la creatividad" que cada año aportan las comisiones.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha puesto en valor la importancia de su instalación en un enclave estratégico. "La estación es una de las principales puertas de entrada a Castellón. Que la primera imagen que reciba un viajero sea una gaiata ayuda a comprender desde el primer momento la singularidad de nuestra fiesta grande", ha dicho.

El certamen completó su palmarés con la Gaiata 5 'Hort dels Corders', ganadora del 1º Premio, actualmente expuesta en el hall del Ayuntamiento de Castellón, y la Gaiata 15 Sequiol, que obtuvo el 2º Premio y que será expuesta en la oficina Tourist Info de la Casa Abadía.