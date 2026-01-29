Una tractorada toma Alicante contra el acuerdo UE-Mercosur y "en defensa" del trasvase Tajo-Segura

Imagen de la tractorada de este jueves en la ciudad de Alicante - ASAJA ALICANTE

ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una movilización en la que, según los organizadores, han participado unos 200 tractores y vehículos agrícolas llegados de distintos puntos de la provincia de Alicante han tomado este jueves por la mañana las calles de la capital alicantina para protestar contra el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) y Mercosur y "en defensa" del agua y del trasvase Tajo-Segura.

Desde la avenida de Aguilera hasta la Explanada, pasando por puntos como la plaza de Luceros y Maisonnave, agricultores, ganaderos y apicultores socios de Asaja Alicante han mostrado su "hartazgo". "Si el campo no produce, la ciudad no come", han clamado.

La principal reivindicación de la movilización ha sido "denunciar la situación límite que atraviesan los productores" y exigir "soluciones urgentes a las administraciones" y, "en particular, al Gobierno de España y la UE", según informa la entidad en un comunicado.

Asaja Alicante ha alertado de que el campo está "siendo utilizado como moneda de cambio en decisiones políticas adoptadas de espaldas a la realidad agraria, generando una competencia desleal, un incremento constante de los costes de producción y una presión burocrática y normativa insostenible". Así, uno de los "ejes centrales" de la concentración ha sido "la defensa del agua y del trasvase Tajo-Segura".

El presidente de la asociación, José Vicente Andreu, ha recalcado que el "detonante" de la movilización ha sido, por un lado, el acuerdo entre la UE y Mercosur y, por otro, "el anuncio del Gobierno de España de financiar trasvases en Marruecos mientras el trasvase Tajo-Segura permanece amenazado de muerte y con continuos amagos de recortes".

Además, el agricultor ilicitano Roque Bru, también responsable de la sectorial del agua de Asaja Alicante, ha aseverado que "Alicante no puede entenderse sin agua" y que "el problema del agua no es ambiental ni sectorial, es político y territorial". También ha insistido en que "en España hay agua suficiente para atender al campo si existe voluntad política".

RECORRIDO

La movilización ha constado de dos partes. La tractorada se ha iniciado en la avenida de Aguilera, frente a la plaza de la Estrella, y ha recorrido algunas de las principales vías de la ciudad hasta la Explanada.

Posteriormente, ha tenido lugar una concentración "con masiva afluencia", con "más de 300 personas", según Asaja Alicante, frente a Casa Mediterráneo. Esta localización "no" se ha elegido "por casualidad", ya que "se trata de una institución pública integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España", ha añadido.

Desde este punto, el campo alicantino ha alzado la voz ante el hecho de que "muchas de las decisiones que estaban poniendo en jaque su viabilidad, como el acuerdo UE-Mercosur, se adoptan en el ámbito europeo", ha apuntado la entidad.

Andreu, que ha cerrado el acto, ha avisado de "las consecuencias del acuerdo con Mercosur y del rumbo de las políticas agrarias europeas": "El acuerdo con Mercosur no está muerto, solo hemos ganado un poco de tiempo y ni eso, porque ya están presionando para que se aplique de forma provisional, a pesar de la votación de los europarlamentarios de que sea revisado por el Tribunal de Justicia Europeo".

También ha afirmado que "no se podía legislar de espaldas a agricultores y ganaderos ni jugar con la seguridad alimentaria de la sociedad".

Asaja Alicante ha reclamado "el fin de las políticas verdes imposibles, la puesta en marcha del proyecto Vertido Cero para Alicante y medidas efectivas que garantizaran la rentabilidad del sector y el relevo generacional".

Otro de los puntos "más repetidos" a lo largo de la tractorada ha sido el "exceso" de burocracia: "No somos gestores, somos agricultores y ganaderos. Queremos trabajar en nuestras explotaciones agrarias, no pasarnos el día rellenando papeles, por no hablar de la presión fiscal. Hacienda debe entender que el campo no tiene nómina fija. Las cosechas no son estables, al igual que las condiciones meteorológicas tampoco lo son".

Desde la organización han subrayado que esta movilización "no solo" ha defendido al sector agrario, "sino también la seguridad alimentaria, la producción de alimentos seguros y de calidad y el mantenimiento del medio rural".

"¿Queréis comida barata llena de pesticidas a bajo precio?", ha afirmado el presidente de Asaja Alicante frente a Casa Mediterráneo, donde se han leído manifiestos.

"PESTICIDAS"

Según la entidad, "la ratificación definitiva del acuerdo UE-Mercosur supondría la disponibilidad, en los lineales de los supermercados, de alimentos con pesticidas prohibidos hace más de 30 años en Europa".

Estos se han escenificado en una mesa que han denominado 'Menú Mercosur', donde se han señalado "las propiedades negativas del arroz de Brasil con paraquat, limones de Argentina con carbendazim, manzana de Uruguay con tiofanato-metil, uva de Perú con clorpirifos, así como pollo y carne de Brasil y Argentina con antibióticos y hormonas de crecimiento", detalla Asaja Alicante.

"Nosotros nos arruinamos, pero vuestra salud y seguridad alimentaria también está en juego, y cuando todo se tuerce, nos acordaremos de la soberanía alimentaria, de lo importante que es no depender de otros países para comer alimentos seguros", ha concluido Andreu.