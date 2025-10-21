Tragsa preavisó a seis mandos y 23 técnicos con carácter preventivo ante la posibilidad de ser requeridos en la dana

Archivo - Estragos ocasionados en el polígono de Alfafar, a 14 de noviembre de 2024 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

La empresa disponía de 23 máquinas entre grúas, camiones o excavadoras en Silla, Riba-roja y otras cinco localidades

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de la Empresa de Transformacion Agraria, SA (Tragsa) realizó el día de la dana que causó la muerte a 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia un preaviso a seis mandos intermedios y a 23 técnicos con "carácter meramente preventivo" y "ante la eventualidad de ser requeridos" en el marco de la emergencia para conocer su disponibilifad fuera del horario ordinario de trabajo "en el menor tiempo posible", según consta en un informe entregado al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la riada.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, responde así al oficio de la magistrada instructora que había requerido a la empresa la informacion relativa a qué equipo técnico concreto y qué personal de grupo no adscritos de la Gerencia de Valencia se preavisó especificando su número y funciones de cada uno de ellos y las posiciones de la maquinaria de Tragsa que se revisaron, con las características de cada una de ellas y su utilidad.

La acusación popular que representa Acción Cultural del País Valencià (ACPV) en la causa pidió a la magistrada requerir a Tragsa que informara del equipo técnico que fue preavisado el 29 de octubre, después de haber tenido conocimiento de un documento anterior en el que la empresa señalaba que aquel día "se movilizaron tres encargados que estuvieron suministrando avituallamientos, dos como refuerzo en el operativo de guardia Valencia".

Inicialmente, la magistrada quería saber el cumplimiento que Tragsa dio a la solicitud efectuada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (Asvre) a las 16.24 horas de que se mantuvieran en preventivo de recursos y personal de guardia indicando específicamente qué utilización de dichos recursos se hizo por parte de la Generalitat.

En su nueva contestación, Tragsa explica que el personal no adscrito hace referencia a aquellos trabajadores que, dentro de su categoría profesional, son asignados a un operativo de extinción de incendios forestales de una administración pública respaldado por un proyecto o encargo, "sin ser esta su labor de desempeño habitual como puede ser el caso de técnicos, encargados técnicos, encargados capataces, maquinistas, jefes de brigada forestal o peones.

Según esto y respecto a este caso, Tragsa señala que el equipo técnico y personal del grupo de no adscritos de la Gerencia de Valencia y la maquinaria en la provincia "no forma parte del encargo ordinario de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias" en el 'Servicio de apoyo logístico a las funciones de la AVSRE contempladas en los diferentes planes y procedimientos de emergencias años 2024-2027 Valencia'.

INUNDACIONES EN UTIEL-REQUENA

No obstante, en el marco de la emergencia declarada por la dana ese 29 de octubre, a las 16.25 horas, la Sala de Emergencias de la Generalitat remitió un correo a la lista de difusión de Tragsa adjuntando la declaración de situación 2 del Plan Especial de Inundaciones en la comarca Utiel-Requena a las 15.00 horas, con el mensaje en el cuerpo del mail: "para que tengan a todo personal de guardia y previsión de medios en preventivo".

Ante esta petición, y con carácter "meramente preventivo y ante la eventualidad de ser requeridos", la Gerencia realizó un preaviso al equipo técnico y personal del grupo de no adscritos para "conocer su disponibilidad fuera del horario ordinario de trabajo en el menor tiempo posible".

El equipo técnico de mandos intermedios estaba formado por un coordinador de obra y conco jefes de grupos de obra y en el no adscritos, un técnico de obra, otro de prevención, 20 capactaces y un oficial especialista.

Sus funciones son las propias que desempeñen dentro de su categoría en las actuacines de obras y servicios de la Gerencia de Valencia para las diferentes administraciones, detalla el informe. Además, los 20 capataces y el oficial disponen de formación para realizar labores de acompañamiento de maquinaria en técnicos en incedios forestales, si bien no forman parte de ningún dispositivo especfício de prevención sino que se trata de una medida de carácter interno por la experiencia previa de movilizaciones a grandes incendios forestales.

En cuanto a la ubicación de maquinaria, equipos de bombeo y grupos electrógenos, en Silla se disponía de once unidades entre excavadoras, motoniveladoras, tractores, camiones o camiones volquetes; otras máquinas en Enguera, Manises, Quart Valls y Gestalgar; siete camiones, palas y excavadoras en Riba-roja y un camión grúa en València.

En Silla había cuatro unidades de bombas eléctricas de distinta capacidad; dos en Catarroja y dos grupos electrógenos; tres en Albal y un grupo electrógenos; cuatro bombas de achique eléctricas en massaqnadda y un grupo electrógeno y un remolque con depósito de gasóleo de 500 litros en la Pobla de vallbona.