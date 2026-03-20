Transportes inicia la reparación del puente histórico de Quart de Poblet dañado por la dana

Estado del puente histórico que conecta Quart de Poblet y Paterna tras la dana - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado las obras de reparación del puente histórico que conecta los municipios de Quart de Poblet y Paterna, ubicado en el primero de estos términos municipales, una infraestructura que resultó gravemente dañada por la dana de octubre y noviembre de 2024.

La inversión total estimada para su rehabilitación asciende a 146.416 euros (IVA incluido). Para ello, el Ministerio ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Quart de Poblet, sehún ha informado este departamento en un comunicado.

Este convenio se suscribe al amparo de la normativa que autoriza al Ministerio, con carácter excepcional, a llevar a cabo todas las fases necesarias -planificación, proyecto, ejecución y, en su caso, expropiaciones- para restituir los daños sufridos por infraestructuras locales de titularidad pública como consecuencia de este fenómeno meteorológico extremo.

Los trabajos que se están llevando a cabo para la rehabilitación del puente incluyen su consolidación estructural, especialmente en los elementos portantes dañados por la crecida del río; la restauración del firme y los sistemas de drenaje, asegurando la integridad de la plataforma vial o la reposición de barandillas, alumbrado y elementos de señalización.

Asimismo, incluye la incorporación de medidas de protección frente a futuras crecidas, en coordinación con las autoridades hidráulicas competentes. El objetivo de estas actuaciones es garantizar la seguridad de los usuarios, preservar el valor patrimonial de la infraestructura y restablecer una "conexión clave" entre ambos municipios, que vertebra la movilidad local y metropolitana.

El acuerdo se suma a los ya suscritos con otros ayuntamientos como el de Picanya, Paiporta, Riba-Roja del Turia y Manises. Con este fin, en diciembre de 2024, la Dirección General de Carreteras movilizó de emergencia 34 millones para actuar en estas estructuras viarias de ámbito local.

En este sentido, Transportes ha aprobado provisionalmente el procedimiento expropiatorio de las obras de emergencia para la reconstrucción de tres pasarelas sobre la Rambla del Poyo en Picanya y Paiporta, cuya resolución se publicará próximamente en el BOE y se someterá a información pública.