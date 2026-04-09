El tren turístico se suma a los atractivos de la novena edición de Escala Castelló con itinerario por el Grao

Tren turístico - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 9 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Grao de Castellón cuenta desde hoy con un tren turístico con motivo de la celebración de la novena edición de Escala Castelló, que se desarrolla del 9 al 12 de abril. Esta iniciativa se incorpora como un nuevo atractivo dentro de la programación del evento, considerado uno de los festivales marineros más relevantes del Mediterráneo y que cada año atrae a miles de visitantes, con especial protagonismo del turismo familiar, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El tren turístico ofrece un recorrido circular de aproximadamente 40 minutos de duración, con salida y llegada en el mismo punto y una única parada intermedia en la plaza Sète. El itinerario discurrirá por las calles paralelas al mar, permitiendo a los usuarios disfrutar de una panorámica privilegiada del distrito marítimo en su zona más próxima al litoral, en un formato cómodo y accesible que pone en valor los principales encantos del Grao.

El servicio está disponible desde hoy jueves hasta el sábado en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas, así como el domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Las salidas se realizarán de manera ininterrumpida dentro de cada franja horaria, con frecuencias aproximadas cada hora, facilitando así el acceso continuo de usuarios a lo largo de toda la jornada y adaptándose a los diferentes momentos de afluencia de público.

El precio del billete será de 3 euros por persona, siendo gratuito para los niños menores de 3 años, lo que refuerza su carácter accesible y orientado a todos los públicos.

Esta propuesta se suma a la extensa oferta de Escala Castelló, que en esta novena edición contará con la participación de 12 embarcaciones, además de un completo programa de actividades culturales, recreaciones históricas y propuestas de ocio que consolidan el evento como una cita "imprescindible" dentro del calendario turístico y cultural de la ciudad.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que con este tren turístico se ofrece un atractivo más para esta semana de Pascua en el Grao de Castellón, "ampliando y diversificando las opciones de ocio disponibles tanto para vecinos como para visitantes en el marco de Escala Castelló".

Asimismo, Miralles ha subrayado que se trata de una iniciativa que siempre ha tenido una gran acogida cada vez que se ha puesto en marcha, tanto en las fiestas de la Magdalena como durante la temporada de verano en el Grao, por lo que espera que "vuelva a ser un éxito durante estos días de Pascua".

En esta línea, la edil ha puesto en valor el carácter familiar de la propuesta, señalando que "es un tren pensado principalmente para el turismo familiar, un segmento que funciona muy bien en Castellón y que encuentra en este tipo de experiencias una forma cómoda y atractiva de disfrutar del entorno marítimo".

REFUERZO DE APARCAMIENTOS

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, también ha explicado que, con motivo de la celebración de Escala Castelló, se han habilitado refuerzos en los aparcamientos públicos con el objetivo de facilitar el acceso de visitantes al Grao durante estos días de mayor afluencia.

En este sentido, se pondrá a disposición el parking del Impala, operativo desde el viernes 10 hasta el domingo 12 en horario de 10.00 a 24.00 horas, así como el parking del CDT, disponible desde el viernes al domingo en horario de 11.00 a 23.00 horas, contribuyendo así a mejorar la accesibilidad y comodidad de quienes se desplacen hasta el distrito marítimo. Todos ellos de forma gratuita.

Asimismo, y con el fin de reforzar la movilidad sostenible y el transporte público, se ha habilitado un servicio especial del TRAM durante los días de mayor actividad. En concreto, el sábado 11 de abril habrá servicio de refuerzo desde las 12.00 hasta las 22.00 horas con frecuencias cada 30 minutos hasta las 24.00 horas, mientras que entre las 00.00 y las 03.00 horas el servicio será cada hora.

Por su parte, el domingo 12 de abril también contará con refuerzo del TRAM desde las 12.00 hasta las 22.00 horas, facilitando así los desplazamientos de visitantes y residentes durante la celebración del evento.