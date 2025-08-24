Tres atendidos tras una salida de vía de un coche en la AP-7 a la altura de Cabanes

CASTELLÓ 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los servicios sanitarios han atendido a tres personas tras una salida de vía de un coche en la carretera AP-7 a la altura de Cabanes (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Los hechos han ocurrido este domingo, en el kilómetro 401 de la citada vía, cuando un vehículo con cuatro ocupantes ha sufrido una salida de vía, han precisado las mismas fuentes.
El CICU ha movilizado hasta el lugar a una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) que ha atendido a un hombre tras sufrir un desmayo, a una mujer con dolor lumbar, ambos de entre 55 y 65 años, y a un menor de 17 años por contusiones en un brazo. Todos ellos han sido trasladados al Hospital General de Castellón.