Tres heridos tras una pelea en la calle Ruzafa de València

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres hombres, de unos 20 años, resultaron heridos el pasado sábado tras una pelea en la calle Ruzafa, cerca de la calle Colón, de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso entró al CICU sobre las 14.45 horas y hasta el lugar de los hechos se movilizaron un SAMU, un SVB y un Soporte Vital Avanzado de Enfermería.

Uno de los heridos presentaba politraumatismos y fue trasladado al Hospital General de València con el SAMU. Los otros dos hombres fueron llevados al mismo centro hospitalario por diversas contusiones.