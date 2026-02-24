Los tres posibles escenarios del TSJCV ante la petición de la jueza de la dana de investigar a Mazón

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La petición de la jueza de Catarroja (Valencia) al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de que investigue a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, en la causa de la dana, se resolverá con tres escenarios posibles.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el tribunal valenciano, una vez reciba la exposición razonada de la jueza instructora del procedimiento --en el que figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso--, podría admitir la investigación contra el 'expresident' y asumir toda la causa; rechazarla, con lo que la jueza de Catarroja seguiría con el procedimiento contra Pradas y Argüeso; o devolvérsela a la instructora hasta que se concreten más indicios contra Mazón.

Para adoptar una de estas tres medidas, según han apuntado las mismas fuentes, el TSJCV no dispone de un plazo concreto aunque lo previsible en este tipo de casos es que no se demore mucho en el tiempo puesto que se trata de un asunto muy mediático y sobre el que ya se hablaba hace unos meses de una posible exposición razonada.

La jueza se ha dirigido al TSJCV ante la condición de aforado de Carlos Mazón, quien dimitió en noviembre de 2025 como presidente de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. Esta condición, precisamente, le imposibilita a la instructora investigar al 'expresident'.

La petición de la jueza instructora al TSJCV llega 16 meses después de que tuviera lugar la riada en la provincia de Valencia y un año más tarde en que se archivaran las diferentes denuncias interpuestas contra Mazón por esta causa.

En concreto, en febrero de 2025 la sala de lo Civil y Penal del TSJCV desestimó dos recursos de súplica interpuestos contra su auto previo del pasado 23 de diciembre por el que el Pleno del Alto Tribunal valenciano acordó la inadmisión de las querellas y denuncias contra Carlos Mazón por su gestión de la dana.

Ante esta decisión, la jueza de Catarroja siguió con el procedimiento y practicó diferentes diligencias, documentales y testificales, para aclarar si hay algún tipo de responsabilidad en la gestión de la dana.

AUTO CLAVE

La jueza instructora dejó de lado la actuación que rodeaba a Mazón hasta un auto dictado por la Audiencia de Valencia en octubre de 2025 que dio un giro a la investigación penal. En esa resolución, el tribunal estimaba que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en El Ventorro el día de la dana, sí debía declarar en el procedimiento.

Al respecto, la Audiencia coincidía con la magistrada instructora en que el Mazón, por su condición de aforado, "queda fuera del ámbito subjetivo de la investigación que dirige", pero matizaba que ello "no obsta para que deban practicarse diligencias que resulten pertinentes y de utilidad a la investigación".

"De momento, procede avanzar en la investigación (...) y solo en el caso de que la juez de Instrucción detectara la concurrencia de indicios reforzados, fundados, de criminalidad contra el 'president' y, elevada la exposición razonada, el TSJCV compartiera la valoración de la juez, cabría extender el ámbito subjetivo de la investigación al mismo y sería Tribunal Superior el órgano competente para ello", agregaba en ese momento.

Tras este pronunciamiento, la jueza de la dana acordó la citación de la periodista y, seguidamente, solicitó el listado de llamadas que hizo el 29 de octubre Carlos Mazón, una lista que había sido remitida previamente por Presidencia a la comisión de investigación sobre las riadas en la cámara autonómica.

Seguidamente, la magistrada ha ido citando a personas que estuvieron el día de la riada con Mazón, como sus escoltas o chóferes, con el objetivo de seguir arrojando luz a la investigación. Ahora, casi un año y medio después de la riada, la instructora ha decidido elevar exposición razonada al TSJCV contra Mazón, órgano que determinará la posible investigación al 'expresident'.