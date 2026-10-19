Tres producciones valencianas competirán por la Palmera de Oro de la 41ª Mostra de València

Presentación de la Sección Oficial de la Mostra de València - REMITIDA PALAU DE LA MÚSICA

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección oficial de la 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani, programada del 3 al 15 de noviembre, reunirá doce largometrajes, entre ellos tres de la Comunitat, que trazan, a través de la ficción, el documental, la comedia, el drama o el thriller, "el retrato de un Mediterráneo confrontado con las desigualdades, las transformaciones sociales y los conflictos de identidad".

Los títulos, procedentes de distintos países de la cuenca mediterránea (Turquía, Croacia, Serbia, Italia, Argelia, Francia, Palestina, Egipto o Grecia) competirán por la Palmera de Oro, dotada con 30.000 euros para la producción ganadora, además de 15.000 euros destinados a la distribución en España. El certamen concederá también la Palmera de Plata-Premio Especial del Jurado, dotada con 20.000 euros.

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha manifestado en la presentación de la sección que "la Mostra tiene una personalidad propia que hay que cuidar e impulsar, así como descubrir nuevos creadores, acercarnos a otras realidades y sobre todo compartir historias que nos ayuden a comprender mejor el mundo que nos rodea, y que cada vez es más complicado de entender".

Además, ha mostrado su satisfacción "por que tres producciones valencianas compiten por la Palmera de Oro, tres historias que dialogan con las de otros países del Mediterráneo".

Por su parte, la directora del certamen, Sara Mansanet, ha precisado que "los 12 largometrajes de esta sección de honor son estrenos en España". "Aunque contamos también con tres estrenos mundiales de las tres producciones valencianas que han sido seleccionadas, y que representan muy bien el estado actual del cine valenciano", ha apostillado.

Para Mansanet, los grandes rasgos de esta edición se caracterizan por "talento emergente, las tres miradas con acento valenciano, nuevas narrativas, realidades incómodas y un auge de la autoría femenina, ya que el 58% de películas seleccionadas en esta sección, están dirigidas por mujeres".

"En esta 41 edición la Mostra contará con 155 proyecciones, de las 700 que han llegado por diferentes vías, intentando que haya una representación lo más variada posible de los países del Mediterráneo. Las temáticas vienen un poco con el año, ya que los cineastas nos cuentan lo que viven en la actualidad", ha dicho la directora.

En este sentido, ha expuesto que "temas como la crisis de la vivienda, conflictos generacionales en países como Argelia o Egipto en que la vida de la capital y del mundo rural son totalmente contrarias, sobre todo para las mujeres jóvenes que están en un entorno que no les representa, o las guerras con las crónicas del asedio". "Lo que buscamos al seleccionar las películas es que haya una representación lo más variada posible de temas actuales que lleguen al público", ha agregado.

"REALIDADES INCÓMODAS"

Entre las propuestas que concurren al certamen destacan tres producciones valencianas, que desafían las convenciones narrativas con distintas temáticas. 'Els dies clars' es la ópera prima de Sandra Ferrús. Producida por Suica Films y rodada de forma íntegra en valenciano, con localizaciones en València y la comarca de la Ribera Alta, la historia aborda la salud mental y el desgaste del entorno familiar ante la falta de amparo institucional.

Con un reparto actoral encabezado por Sandra Ferrús, Sergi Torrecilla, Pilar Martínez y Toni Misó, este drama cómico rompe estigmas mediante la intensa vivencia de Vicent, un joven con alma rockera diagnosticado con esquizofrenia.

Toni Agustí y María S. Torregrosa vuelven a agitar los márgenes de la creación cinematográfica con La gran fiesta del cine. Tras sorprender en la Mostra en 2021 con su aplaudido debut La última cena, los realizadores regresan con una película rodada en un solo día, basada en la improvisación actoral, estructurada en un plano secuencia de 90 minutos y acontecida en tiempo real.

roducida por Hanoi Producciones y protagonizada por las valencianas Marta Belenguer, Lorena López y Amparo Fernández, la cinta se sumerge en las bambalinas del séptimo arte para radiografiar las dinámicas y las tensiones de su industria.

Completa la terna de títulos con participación valenciana el documental Calle de los Ángeles, producido por Limbus Filmak, con la participación del Institut Valencià de Cultura y À Punt, y dirigido por la cineasta murciana, afincada en València, Silvia Rey Canudo. A partir de su propia experiencia de más de una década residiendo en el emblemático barrio de El Cabanyal en València, la directora -nominada al Goya por su cortometraje Wan Xia. La última luz del atardecer -construye una ácida sátira sobre la crisis de la vivienda y la especulación inmobiliaria. Talento emergente y auge de la autoría femenina

Junto al talento valenciano, el emergente internacional tiene un lugar destacado en la programación. El italiano Alberto Palmiero debuta con 'Keep Me in Mind' para retratar, desde la comedia dramática, las dificultades de emancipación de una generación marcada por la incertidumbre laboral. La película obtuvo el Premio a la mejor ópera prima en la sección Freestyle de la Festa del Cinema di Roma.

El cineasta palestino-sirio Abdallah Al-Khatib se estrena en 'Chronicles from the Siege' con una historia de supervivencia en tiempos de guerra cuyo estreno acogió la Berlinale, donde recibió el Premio GWFF a la Mejor Ópera Prima. A estas primeras obras se suma 'A Turkish Case', del director franco-turco Hüseyin Aydin Gürsoy, un thriller político en el que un abogado parisino debe enfrentarse a las contradicciones de su identidad.

La sección oficial se nutre también de una "potente selección de miradas femeninas internacionales" que desafían las presiones sociales y exploran la búsqueda de la autonomía personal a través de cuatro aclamados largometrajes. Estrenada en la Berlinale, 'Hear the Yellow', de la turca Banu Sivaci, se coronó con cuatro galardones en el Festival de Taormina y el prestigioso Vanguard Award con una historia de regreso a las raíces familiares.

El documental 'At no cost', de la cineasta griega Mary Bouli, en el que cuestiona los dilemas éticos de la industria de la fertilidad, le valió el máximo reconocimiento en el Festival de Tesalónica. Tras su paso por la Quincena de Cineastas de Cannes, la francesa Lila Pinell explora en Shana la supervivencia cotidiana y la sororidad en una cinta avalada como la mejor película internacional en Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires y que comparte su estreno en España con el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Y estrenada en el Festival de Venecia, la directora egipcia Ashgan El-Hamus concurre al certamen con 'Al Baraneya', un retrato rural sobre una joven embarazada y la encrucijada de su familia para salvarla frente al poder de un terrateniente.

Los conflictos familiares y las relaciones de poder atraviesan también el cierre de la selección a través de dos propuestas muy distintas. Estrenada en Rotterdam, la sátira 'Honey Bunny', del croata Igor Jelinovic, comparte estreno en España con el Festival Internacional de Cine de Gijón y convierte la agria disputa de dos hermanas por una casa de vacaciones en un retrato ácido sobre la codicia que le valió cuatro premios en el Festival de Cine de Pula, entre ellos la Gran Arena de Oro a la mejor película.

A este conflicto material le sigue el ajuste de cuentas puramente emocional de 'My Father's Scent', estrenado en Venecia, un crudo thriller del egipcio Mohamed Siam en el que un padre y un hijo desentierran los resentimientos durante una noche de convivencia forzada. forzada.