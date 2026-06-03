EL TSJ canaliza las medidas de seguridad en la instrucción de la dana a través del presidente del Tribunal de Catarroja

Archivo - Juzgados de Catarroja (Valencia) - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado canalizar a través del presidente del Tribunal de Instancia (TI) de Catarroja la solicitud de las medidas de seguridad necesarias para el normal desarrollo de la instrucción de la causa por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

El órgano de gobierno de los jueces y magistrados valencianos ha dictado este acuerdo tras recibir un escrito de la magistrada que instruye ese procedimiento, titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del TI de Catarroja, en la que ella solicitaba la adopción de medidas de seguridad tras la celebración de una concentración de protesta a las puertas de la sede judicial el pasado viernes, recuerda el Alto Tribunal valenciano en un comunicado.

La Sala de Gobierno entiende que las circunstancias puestas de manifiesto en ese escrito por la instructora "pueden afectar tanto al adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como a aspectos relacionados con la seguridad del edificio judicial y de las personas que prestan servicio en el mismo", lo que exige "una actuación coordinada y una adecuada interlocución con las administraciones competentes para su pronta solución".

El Pleno se remite a un acuerdo anterior adoptado por la propia Sala el pasado 23 de julio, con motivo del regreso de todos los órganos judiciales de Catarroja, incluido el que tramita la causa de la Dana, a su propia sede, tras su rehabilitación.

EFECTIVOS POLICIALES

En dicho acuerdo, en cuanto a las medidas de seguridad, se estableció que la Presidencia del Tribunal de Instancia, en el ámbito de sus competencias gubernativas, deba solicitar a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que provea "los efectivos policiales necesarios para garantizar la seguridad del edificio y el orden público".

El pasado lunes, la jueza de la dana suspendió una declaración prevista al considerar que no está garantizada su propia seguridad. La

decisión se adoptó después de que el viernes anterior tuviera lugar una concentración en las puertas de los juzgados de Catarroja con constantes referencias al objeto de la causa de la dana y con colocación de carteles alusivos al modo en que se debería llevar la instrucción y a la magistrada.

Ese día, en concreto, estaba testificando en el juzgado la comisaria de aguas y, a las puertas del órgano judicial, se concentraron varias personas con un micrófono y dos altavoces. Durante la concentración, según recoge la resolución, diferentes personas lanzaron descalificaciones, tanto de palabra como a través de carteles, y el personal de seguridad dio recomendaciones de no salir al exterior.