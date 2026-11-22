Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV ha condenado a la Conselleria de Sanidad por no facilitar a la diputada socialista Yaissel Sanchez información relativa al gasto de los departamentos de salud en contratos y derivaciones a la privada en 2024 y 2025.

La senetncia, facilitada por el PSPV, señala que la omisión de datos del conseller de Sanidad "es contraria al ordenamiento jurídico" y "vulneró el derecho fundamental" de la diputada Yaissel Sánchez "recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española", que es "el que garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos "directamente o por medio de sus representantes". La condena "reconoce el derecho de la demandante a obtener de la Conselleria de Sanidad la información solicitada", dándole al conseller el plazo de un mes para remitirla a las Corts.

Al respecto, el síndic socialista ha señalado que se trata de "la segunda condena" del TSJ al conseller por "ocultar información al Parlamento sobre los pagos a las empresas de la sanidad privada con las que, ha advertido Muñoz, Gómez "tiene evidentes y escandalosos vínculos e intereses familiares".

El grupo socialista reclamó, por la vía especial del artículo 12 del Reglamento de las Corts Valencianes, el detalle del gasto total de la conselleria en contrataciones y derivaciones a empresas privadas en 16 departamentos de salud durante los ejercicios de 2024, 2025 y 2026 a la fecha de respuesta, y el porcentaje que estos pagos -que incluyen la voluminosa cifra de externalización a la sanidad privada- supusieron sobre el gasto total en los departamentos de salud en 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 a la fecha de respuesta.

Muñoz ha explicado que el conseller "respondió a los socialistas con datos del bienio 2024-2025, sin separar cada ejercicio, y añadiendo la comparación con el bienio 2022-2023, que no se había solicitado, alegando que el cambio de sistema contable le impedía desglosar las cifras por años" y "aportó el porcentaje que supusieron las externalizaciones sobre el total del gasto en el quinquenio 2022-2026, sin desglosar ejercicios, argumentando además que la solicitud era confusa".

En el primer caso, ha criticado que "tampoco dio información sobre los conceptos o servicios e importes abonados a empresas privadas y, en el segundo, nada sobre el número y tipo de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios derivados a la privada, por especialidades, así como el importe abonado".

"OPACIDAD TAMBIÉN CON EL PLAN DE CHOQUE"

Muóz ha recalcado que es "la segunda condena de Gómez por negar información al grupo socialista sobre los pagos a las empresas de la sanidad privada, tras la dictada a finales de septiembre, cuando el TSJ condenó al conseller por vulneración de derechos fundamentales de la misma diputada socialista, al negarle información sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas en los ejercicios de 2024 y de 2025".

En esa ocasión, inicialmente Gómez no dio ninguna información, alegando que era "complejo" pero, cuando el PSPV-PSOE registró la demanda, el conseller remitió a la Cámara una "ampliación de información" en la que aportaba datos parciales y también "por bienios". El TSJ le dio también un mes para que entregue la documentación requerida, aunque "todavía no lo ha hecho", ha afirmado el síndic socialista.

En ese sentido, ha recordado que los ejercicios de 2024 y 2025 son "los primeros años completos de gestión" del Consell de Mazón y de Pérez Llorca, en los que "se produjo una escandalosa transferencia de recursos públicos a la sanidad privada, con la que el conseller está sincronizado, mientras vemos que está llevando a cabo una política de deterioro progresivo de la sanidad pública con listas de espera desbocadas, una atención primaria en precario y hospitales con una falta de medios evidente".

"La Administración imposibilita conocer cuánto corresponde realmente a cada ejercicio; qué evolución experimentó el gasto y qué departamentos variaron las derivaciones (en aumento o disminución), así como las especialidades y los servicios que motivaron los pagos", señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

"ESTA ES LA TRANSPARENCIA DE FEIJÓO Y EL PP"

Muñoz ha censurado las "maniobras inadmisibles" del conseller de Sanidad "para ocultar al Parlamento y a todos los valencianos cómo está hinchando los bolsillos de los empresarios de la privada mientras los valencianos sufren la degradación de la sanidad pública". "No es de recibo que el Consell que dirige Pérez Llorca, al que en su partido le han hecho un dosier con una retahíla de presuntas corrupciones, se refugie en la opacidad, vulnerando la legalidad, para ocultar el desvío masivo de recursos a las empresas privadas y la sanidad privada", ha criticado.

Y ha recriminado: "Esta es la transparencia del PP y de Feijóo, la de contarnos que no puede dar datos por ejercicios, cuando toda la información económico-presupuestaria de la Generalitat se realiza obviamente por anualidades, incluidas las Memorias de Gestión de la propia conselleria que dirige Marciano Gómez, que insulta la inteligencia de todos los valencianos con argumentos que, afortunadamente, han sido desmontados por los tribunales".

"El agente comercial de la privada, el señor Gómez, hizo un traje a medida de las empresas concesionarias de los departamentos de salud que estaban privatizados firmando en 2025 más de 30 liquidaciones anuales con una cápita --el pago por habitante en cada área de salud-- totalmente hinchada tras la pandemia, tal como advirtió la Intervención y sin asumir el criterio de la Sindicatura de esperar al informe del Consell Jurídic Consultiu", ha recordado Jose Muñoz, para el que esto supuso "todo un pelotazo a favor de la privada a costa de los recursos de la sanidad pública, presentes y futuros". Así, ha apuntado que el Consell Jurídic resolvió que el Gobierno de Pérez Llorca "no debió abonar a las concesionarias privadas unas liquidaciones con el precio hinchado por la pandemia, lo que supuso que las empresas sanitarias percibieran millones de más".

"TRANSPARENCIA Y RESPETO AL DERECHO DE INFORMACIÓN"

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad han reiterado "su compromiso con la transparencia y el respeto al derecho de información de los representantes parlamentarios" y de hecho ha recalcado que "no ha dejado de responder ni una sola solicitud de información desde el inicio de la legislatura".

En relación con con esta sentencia, ha apuntado que la Conselleria "sí facilitó información sobre el gasto sanitario solicitado", si bien el tribunal considera que debía haberse aportado con un mayor nivel de desglose. Así, ha recalcado que "la propia resolución judicial reconoce la existencia de serias dudas jurídicas en la controversia", por lo que no impone las costas procesales a la Administración.

Así, la Conselleria señala que estudiará el alcance de la resolución, que todavía no es firme, y continuará trabajando para "garantizar que la información parlamentaria se facilite con el rigor técnico y las garantías jurídicas necesarias".

Asimismo, ha recalcado que "no hay condena en costas para la Conselleria, algo que contrasta con los cerca de 70.000 euros abonados por las condenas en costas por 97 solicitudes de información sin respuesta entre 2020 y 2023". Por contra, ha apuntado que desde julio de 2023 "los tribunales solo han estimado dos recursos del grupo socialista, y en ambos casos se reconoce que se ha facilitado información, aunque se requería mayor desglose, razón por la que en ambos casos se desestima la condena en costas".