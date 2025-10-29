El TSJCV expresa su "recuerdo" y "solidaridad" con las víctimas de la dana y sus familias

Archivo - Imagen de archivo de un juez con la toga negra reglamentaria - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha expresado su "recuerdo" y "solidaridad" con las víctimas de la dana y sus familias, así como con todas las personas que sufrieron sus consecuencias.

Así lo ha acordado trasladar durante su sesión ordinaria de este miércoles, en la que ha dictado este acuerdo con motivo del primer aniversario de la tragedia que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

El TSJCV manifiesta "su reconocimiento a cuantos colaboraron en las labores de auxilio y recuperación, en un ejemplo de compromiso y humanidad frente a la adversidad", según señala el alto tribunal en un mensaje en la red social X.