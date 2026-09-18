EL TSJCV rechaza suspender cautelarmente el acuerdo entre Sanidad y CESM-CV que ponía fin a la huelga médica

Archivo - Imagen de archivo de la firma del acuerdo - CONSELLERIA DE SANIDAD - Archivo

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la medida cautelar solicitada por el sindicato CCOO para suspender el acuerdo del pasado 17 de julio entre la Conselleria de Sanidad y el CESMCV que ponía fin a la huelga médica a nivel autonómico.

La sala, en una resolución de fecha 11 de septiembre consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso, deniega la medida cautelar solicitada "por no concurrir los requisitos exigidos en el artículo 130 de la Ley 29/1998 y la jurisprudencia que desarrolla este precepto legal".

En el auto la sala considera que la suspensión, en los términos propuestos, "afectaría a toda la organización de la Comunidad valenciana, pues la resolución recurrida designa como Servicios de referencia de Cirugía Cardiaca del Sistema Valenciano de Salud a los servicios de la especialidad Cirugía cardiaca de los Hospitales: Clínico Universitario de Valencia, Universitario y Politécnico de La Fe, Consorcio General Universitario de Valencia, General Universitario Dr. Balmis de Alicante y Vinalopó".

Por ello, ponderando esta circunstancia con las alegaciones que realiza CCOO, aprecia un "intenso interés público en la ejecución del acto" y por ello deniega la medida cautelar, "sin que ello suponga prejuzgar" lo que sobre el fondo del asunto se decida en su día en la sentencia definitiva por la sala.

Respecto al 'fumus boni iuris' (apariencia de buen derecho), la sala señala que será en el procedimiento propiamente dicho "donde se valorará la actuación de la administración, sin que podamos en esta pieza de suspensión y con los limitados elementos que obran en la misma, hacer una aceptable evaluación de los contenidos de fondo del acto" porque supondría "tanto, como anticipar un juicio, de manera ilegal, adoptando una decisión sin base y fundamento alguno".

CCOO pedía la suspensión del acuerdo alegando que su "inmediata ejecución" causaría "perjuicios de imposible o muy difícil reparación" porque la administración autonómica "comenzará a aplicar de forma general e inmediata medidas organizativas, de personal y de condiciones de trabajo de carácter estructural, sustrayendo su negociación a la mesa sectorial de sanidad que se verá reducida a un mero órgano pasivo de adhesión para ratificar pactos bilaterales y excluyentes negociados fuera de su ámbito legítimo". Tanto la Conselleria de Sanidad como el fiscal mostraron su oposición a la adopción de la medida cautelar.

Sanidad y el CESM-CV firmaron el 17 de julio un acuerdo que puso fin a la huelga de los médicos a nivel autonómico e "impulsa un nuevo modelo organizativo que mejora las condiciones de ejercicio de la profesión médica, fortalece la Atención Primaria y Hospitalaria y beneficia directamente a los pacientes", según se informó en su momento.

El acuerdo refleja el compromiso, entre otras medidas, de la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas a partir del 1 de enero de 2027, así como la nueva regulación de la guardia del sábado en Atención Primaria, que se venía prestando en calidad de jornada ordinaria hasta ahora. Así, la jornada ordinaria será de lunes a viernes, reservando los sábados para guardias de atención continuada 24 horas, con su correspondiente descanso posterior y una retribución adicional.

SIN "IMPEDIMENTOS JUDICIALES"

Ante esta resolución, CESM-CV ha instado en un comunicado a Sanidad a aplicar el acuerdo "que mejora las condiciones laborales de los médicos" ya que ahora "no tiene impedimentos judiciales para cumplir lo pactado con los médicos".

Para CESM-CV, la resolución supone un "mensaje claro después de las críticas recibidas desde distintos ámbitos sindicales contra el acuerdo alcanzado con Sanidad y, especialmente, después de que CCOO acudiera a los tribunales para intentar paralizarlo".

El sindicato interpreta que la sala realiza una "consideración especialmente significativa" sobre el contenido al recoger en la resolución que el objeto del recurso es el 'Acuerdo entre la Conselleria de Sanidad y el comité de huelga del sindicato medico CESM-CV. Dicho Acuerdo constituye un importante paso adelante en la mejora de las condiciones de ejercicio profesional de los facultativos del Sistema Valenciano de Salud y, al mismo tiempo, un instrumento orientado a reforzar la capacidad del sistema sanitario público para dar una respuesta cada vez más eficaz, segura y de mayor calidad a las necesidades de la ciudadanía'

CESM-CV considera que esta resolución "pone de manifiesto la importancia de mantener una posición firme cuando se negocia con la Administración y pone de manifiesto la importancia de la movilización, negociación para lograr acuerdos como el firmado con la Conselleria de Sanidad".

En este sentido, ha lamentado "las críticas de quienes consideraban que lo conseguido era insuficiente y, posteriormente, el intento de CCOO de conseguir judicialmente su suspensión". Desde CESM-CV entienden que ha llegado el momento "de dejar de buscar obstáculos y centrarse en lo verdaderamente importante: que lo firmado se cumpla".

"Los médicos ya hicieron su parte. CESM-CV hizo la suya. La Conselleria de Sanidad asumió unos compromisos concretos para mejorar las condiciones de ejercicio profesional de los facultativos valencianos. Ahora corresponde a la Conselleria cumplirlos", ha instado en el comunicado en el que avanza que seguirá vigilando "que cada uno de los compromisos alcanzados se traduzca en mejoras reales para los médicos y facultativos del Sistema Valenciano de Salud".