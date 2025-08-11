Tuéjar celebra el III Festival de los Buitres en septiembre con rutas ornitológicas guiadas

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El III Festival de los Buitres, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en Tuéjar (Valencia), se consolida como una cita destacada para amantes de la ornitología y de la naturaleza en la Comunitat Valenciana tras el éxito de sus dos primeras ediciones.

El programa incluye rutas ornitológicas guiadas para avistar buitres leonados en su hábitat natural, un taller de fotografía de naturaleza, charlas con expertos, proyección de la película 'Soñando con alas', jornadas de anillamiento, degustaciones de productos locales y presencia de expositores de óptica, libros... Todo ello sin olvidar las actividades para toda la familia, como cuentacuentos o juegos relacionados con el mundo de las aves.

Organizado por el Ayuntamiento de Tuéjar y Numenius Tours, con la colaboración de València Turisme y Turisme Comunitat Valenciana, el festival acerca a visitantes y vecinos a la observación de aves rapaces y a la riqueza natural de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia, detalla el consistorio.

Este año, el certamen se integra en el proyecto BIRDEO, una iniciativa colaborativa que promueve experiencias de ecoturismo en torno a la observación de aves y naturaleza vinculado a la cultura local dentro de la línea que recorre el paralelo 40.

Los asistentes podrán conocer el proyecto BIRDEO con más profundidad tanto en la inauguración, con la exposición de sus objetivos y características, como durante el acto de clausura donde se presentará un montaje sonoro a cargo de Carlos de Hita.

Las inscripciones ya están abiertas y varias actividades, muchas gratuitas, tienen plazas limitadas. Para la reserva de plaza hay disponible un formulario de inscripción.