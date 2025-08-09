Turisme CV alcanza este verano una media diaria de 27.000 visitas en su portal turístico digital

VALÈNCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portal turístico oficial de la Comunitat Valenciana, impulsado por la Generalitat a través de Turisme CV, ha registrado este verano una media de 27.000 visitas diarias, por lo que "continúa afianzando su papel como herramienta esencial en la estrategia digital de promoción del destino".

Durante este periodo, destaca el pico de actividad alcanzado el pasado 12 de julio, con 41.800 sesiones en un solo día, impulsadas principalmente por tráfico orgánico y directo, lo que "pone de manifiesto el creciente interés de los usuarios por los contenidos del sitio web y la adecuación de estos a sus gustos y necesidades", según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Uno de los aspectos "más significativos" es el incremento del público internacional, especialmente procedente de Francia, que ya representa un 11 por ciento del total de las visitas. Este aumento se vincula directamente con el impacto positivo de las campañas de marketing digital de pago desarrolladas en mercados internacionales prioritarios.

Este crecimiento sostenido "responde a la estrategia digital de Turisme Comunitat Valenciana, basada en la difusión de contenidos relevantes, experiencias turísticas atractivas y propuestas de valor orientadas tanto al público nacional como internacional".

Asimismo, el trabajo continuado en posicionamiento orgánico (SEO) y la planificación efectiva de campañas digitales han sido elementos "clave" para la consecución de estos resultados.

Con estos datos, Turisme Comunitat Valenciana "refuerza su apuesta por el entorno digital como palanca fundamental para atraer visitantes y dar visibilidad a la diversidad y riqueza de la oferta turística del territorio". "El crecimiento en volumen y calidad del tráfico confirma la eficacia de una estrategia centrada en la segmentación de públicos, la personalización de mensajes y la inversión constante en canales digitales", han apuntado desde la administración autonómica.

De este modo, la Comunitat Valenciana "avanza en su posicionamiento como destino turístico líder también en el ámbito online, alineando sus acciones con las nuevas tendencias de consumo y los hábitos digitales de los viajeros".