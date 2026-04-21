Turisme entrega drones y biotrituradoras en municipios de la Hoya de Buñol-Chiva afectados por la dana

Entrega de los drones - GVA

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha destinado un total de un millón de euros a la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva a través de fondos europeos NextGenerationEU para el desarrollo de actuaciones de reconstrucción y resiliencia climática en los municipios de la zona que fueron afectados por la dana, que incluyen la entrega de drones y biotrituradoras para mejorar la seguridad y la sostenibilidad.

Esta cuantía ha permitido impulsar actuaciones que benefician a los municipios de Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Millares, Siete Aguas y Yátova, integrados en la mancomunidad, y que se orientan tanto a la reconstrucción de infraestructuras y espacios afectados como a la adaptación del destino frente a futuros episodios climáticos extremos.

En este marco, el director general de Turismo, Israel Martínez, ha asistido este martes en Yátova al acto de entrega de los drones y biotrituradoras sostenibles, equipamientos dirigidos" a reforzar la prevención de riesgos naturales, mejorar la gestión ambiental y contribuir a impulsar acciones alineadas con la Estrategia de Sostenibilidad Turística de la Comunitat Valenciana".

El acto ha contado también con la participación del presidente de la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva, Juan Antonio Díaz, así como de alcaldes de los municipios de la zona, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director general de Turismo ha señalado que el objetivo de estas ayudas de la Generalitat es "recuperar la actividad turística de los municipios que se vieron damnificados por el temporal" y "contribuir a dinamizar el turismo de interior en la provincia".

Del mismo modo, ha agradecido "el trabajo y la total implicación que están teniendo las mancomunidades en esta recuperación", ya que la mayoría de las actuaciones se encuentran ejecutadas "casi en su totalidad".

Asimismo, Israel Martínez ha subrayado "la agilidad con la que se ha gestionado el pago y puesta a disposición de estas ayudas", que a su juicio "es un claro ejemplo de cogobernanza entre mancomunidades, municipios y Generalitat".

11 DRONES Y 12 BIOTRITURADORAS SOSTENIBLES

En concreto, estas ayudas de Turisme han permitido adquirir 11 drones para la prevención y gestión de desastres naturales en la Hoya de Buñol-Chiva, que permitirán mejorar la detección temprana de incendios, el seguimiento de inundaciones y las labores de búsqueda y rescate, además de reforzar la seguridad en entornos turísticos y eventos multitudinarios.

Asimismo, se ha impulsado la biotrituración sostenible mediante la adquisición de 12 biotrituradoras destinadas a la gestión de biomasa y residuos vegetales para reducir el riesgo de incendios. Se han entregado este martes un total de siete, que se han repartido en los municipios de Yátova, Macastre, Alborache, Dos Aguas y Millares.

Esta actuación contribuye a la limpieza de zonas afectadas por la dana, a la prevención de incendios y a la mejora del entorno turístico, fomentando además la economía circular mediante el aprovechamiento de los restos triturados como biocombustible o material de protección del suelo.

Junto a estas acciones, el plan incluye otras actuaciones como la instalación de biciestaciones solares para fomentar la movilidad sostenible, la implantación de puntos de recarga eléctrica mancomunados, la colocación de contenedores ignífugos en áreas turísticas y naturales, así como un servicio de asistencia técnica para garantizar la correcta gestión, seguimiento y justificación de los fondos europeos.

Estas intervenciones se enmarcan en la línea de ayudas de Turisme Comunitat Valenciana, dotada con 7,15 millones de euros, que permiten impulsar 96 actuaciones en las nueve mancomunidades afectadas por la dana, con el objetivo de recuperar la actividad turística, reforzar la resiliencia del territorio y avanzar hacia un modelo turístico "más sostenible, seguro y adaptado al cambio climático".