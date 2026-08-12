Turisme impulsa una herramienta digital para la planificación personalizada de viajes a la Comunitat Valenciana

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VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana pone a disposición de los usuarios, a través de su portal turístico, Travel Planner, una herramienta digital diseñada para facilitar la planificación personalizada de viajes por la Comunitat Valenciana y reforzar la apuesta del destino por la innovación y la digitalización del sector turístico.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que 'Travel Planner' supone "un paso más en la estrategia de digitalización del turismo en la Comunitat Valenciana, al facilitar al viajero una herramienta intuitiva y personalizada para diseñar su experiencia desde el primer momento".

En este sentido, ha subrayado que "apostamos por la innovación aplicada al marketing turístico, ofreciendo soluciones que no solo mejoran la planificación del viaje, sino que también contribuyen a poner en valor la diversidad de nuestros destinos". Asimismo, ha añadido que "este asistente digital refuerza nuestro posicionamiento como un destino moderno, competitivo y orientado a la experiencia".

Este recurso permite a los visitantes diseñar itinerarios a medida de forma sencilla e intuitiva, adaptados a sus intereses, duración de la estancia y destinos que deseen conocer en las tres provincias, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

'Travel Planner' se presenta como un entorno interactivo que acompaña al usuario en todo el proceso de organización del viaje. A través de un sistema de navegación ágil, el viajero puede seleccionar municipios concretos, estructurar su estancia por días y configurar rutas que integran distintos puntos de interés.

La herramienta ofrece, además, la posibilidad de filtrar los contenidos en función de las motivaciones e intereses del visitante, incluyendo recursos patrimoniales, espacios naturales, manifestaciones culturales, fiestas locales o museos. De este modo, contribuye a poner en valor la diversidad y autenticidad del territorio valenciano.

Asimismo, el planificador incorpora una amplia oferta de experiencias turísticas vinculadas a empresas del sector, facilitando la incorporación de actividades como propuestas de turismo activo, experiencias náuticas o visitas enoturísticas. De este modo, se favorece el acceso a una oferta diversificada, de calidad y alineada con los nuevos perfiles de demanda.

Una vez definido el itinerario, el usuario dispone de un resumen completo de su viaje, accesible durante toda la estancia, lo que mejora la experiencia y favorece una mayor organización y aprovechamiento del destino.

Con Travel Planner, Turisme Comunitat Valenciana avanza en su estrategia de transformación digital, orientada a mejorar la experiencia del visitante, fomentar la desestacionalización y potenciar el conocimiento y disfrute de los recursos turísticos del conjunto del territorio.

Esta iniciativa se enmarca en el objetivo de consolidar la Comunitat Valenciana como un destino innovador, accesible y centrado en las necesidades del viajero, facilitando la planificación anticipada del viaje y animando a descubrir la diversidad de experiencias que ofrece el destino.