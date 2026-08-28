Turisme intensifica la promoción nacional e internacional de la Comunitat Valenciana en el último cuatrimestre del año

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat valenciana, a través de Turisme Comunitat Valenciana, intensificará la promoción de la oferta turística de esta autonomía en el último cuatrimestre del año con más de veinte ferias, presentaciones y acciones promocionales nacionales e internacionales hasta diciembre, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Los certámenes programados se dirigen, principalmente, al mercado nacional y europeo, e incluyen además acciones promocionales en mercados de largo radio como México, Estados Unidos y Canadá, ha precisado la Generalitat.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado que de este modo en "el último cuatrimestre del año la Comunitat Valenciana estará presente en las principales ferias turísticas nacionales y europeas, además de certámenes especializados de producto".

"Cubriremos mercados extranjeros como Finlandia, Italia, Francia, México, Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos. Y productos como la gastronomía, el golf, el cicloturismo, el turismo MICE, el turismo náutico y la música", ha expuesto Cano.

Entre los principales certámenes, está la participación de la Comunitat Valenciana en la World Travel Market de Londres, IBTM World de Barcelona, IGTM de Cannes, Routes World de Frankfurt, Alicante Gastronómica, Mediterránea Gastrónoma y el D*NA Festival de Dénia.

Dentro del calendario promocional previsto, se encuentra también la presencia de la Comunitat Valenciana en la mayor feria turística de Reino Unido, la World Travel Market de Londres, además de la participación en certámenes especializados como IBTM World, referente internacional del turismo MICE en Barcelona, e IGTM de Cannes, dirigida al turismo de golf, ha resaltado la administración valenciana.

El calendario de acciones promocionales de Turisme CV también incluye presentaciones de destino en Helsinki, Nápoles, Ciudad de México, Monterrey, Miami y Copenhague, así como viajes de familiarización dirigidos a agencias alemanas y canadienses. En estas acciones se dará a conocer la oferta de la Comunitat Valenciana vinculada al turismo experiencial, gastronómico, cultural, activo y de naturaleza.

Dentro del territorio nacional, está prevista la participación con estand propio en certámenes como el D*NA Festival Gastronomía de Dénia en septiembre, Alicante Gastronómica, Mediterránea Gastrónoma en octubre, la Fira de Tots Sants de Cocentaina y el Salón de la Bicicleta de Valencia en noviembre.

La Comunitat Valenciana también estará presente en Routes World 2026, que se celebrará en Frankfurt, así como en la VI Convención Turespaña de Zaragoza, Pedal Spain y Fira de les Comarques.

A todo ello, se une la asistencia al certamen BIME de Bilbao, al Valencia Boat Show, a la Fira de Tots Sants de Cocentaina, a 2 Ruedas en Valencia y a la USTOA Annual Conference & Marketplace de San Francisco.