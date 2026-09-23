Turisme reúne en Nápoles a 62 agencias italianas para promocionar la oferta turística y gastronómica valenciana

Encuentro en Nápoles - GVA

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana y el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana han impulsado en Nápoles una acción de promoción y comercialización de la oferta turística dirigida al mercado italiano, que ha reunido a 62 agencias italianas con 13 entidades valencianas.

La misión, que ha tenido lugar del 20 al 22 de septiembre, ha combinado una agenda institucional con un programa profesional destinado a poner en contacto directo la oferta valenciana con los operadores del mercado napolitano y con medios de comunicación y prescriptores italianos, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

La iniciativa ha sido organizada por el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, en el marco del convenio de colaboración suscrito con Turisme Comunitat Valenciana, y ha contado con el apoyo de la Oficina Española de Turismo en Roma y la Cámara de Comercio de España en Italia.

En concreto, las entidades y empresas turísticas de Valencia, Castellón y Alicante desplazadas a Nápoles han sido Visit Benidorm, Visit Elche, Introducing Castellón, el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, HosbeC, APHA, Conhostur, Valencia Premium, Climia Hotels, Globus, Journey Travel, AR Hotels & Resorts y Hoteles Poseidón.

La agenda ha incluido encuentros institucionales con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Nápoles, además de un 'workshop' profesional y una presentación del destino Comunitat Valenciana. La gastronomía ha ocupado un lugar destacado gracias a los representantes del sector desplazados a Nápoles, que han preparado un 'showcooking' para mostrar los arroces, salazones, dulces, vinos y cavas como expresión de la marca l'Exquisit Mediterrani.

En esta presentación del destino han participado el director general de Turismo, Israel Martínez; el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; el presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez, y el embajador de España en Italia, Miguel Fernández.

Durante su intervención, el director general de Turismo ha subrayado que "compartimos con Campania una clara identidad mediterránea y un especial vínculo con la cultura y la gastronomía, elementos que favorecen el posicionamiento de nuestra oferta". "Queremos que el público italiano conozca una Comunitat Valenciana diversa, conectada y preparada para recibir visitantes durante todo el año", ha apuntado.

Israel Martínez ha recordado que "esta acción en Nápoles forma parte del intenso calendario promocional previsto para el último cuatrimestre del año, con más de 20 ferias, presentaciones y actuaciones nacionales e internacionales".

La Comunitat Valenciana estará presente en citas como la World Travel Market de Londres, IBTM World de Barcelona o IGTM de Cannes, además de impulsar presentaciones de destino como la celebrada la semana pasada en Helsinki o las próximas previstas en Ciudad de México, Monterrey, Miami y Copenhague.