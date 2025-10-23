La UA concede el Premio Maisonnave al MARQ por su "labor científica y artística y proyección internacional"

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad de Alicante (UA) ha aprobado este jueves por unanimidad conceder el XXIV Premio Maisonnave al Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), a iniciativa del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, por su "labor científica y artística" y su "proyección internacional".

Este galardón se concede anualmente como reconocimiento a una actividad continuada en defensa de los valores cívicos o de la promoción de la educación y la cultura en la ciudad de Alicante. Como es habitual, el premio se concederá en un acto público que se celebrará en fechas próximas al día de la Constitución, según ha detallado la institución académica en un comunicado.

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, ha destacado en su discurso de propuesta que el MARQ ha desarrollado una "encomiable labor científica y artística ligada a Alicante, a su pasado y a la riqueza y variedad de sus vestigios arqueológicos, poniendo a disposición de la ciudadanía el conocimiento especializado, a través de un discurso museográfico riguroso y asequible".

Además, ha resaltado "el fomento de la educación en la enseñanza preuniversitaria y universitaria de postgrado, que se desarrolla en sus laboratorios, así como programas de formación de profesorado certificada por la Conselleria de Educación". También se ha referido a la "vocación divulgadora" del MARQ y "de transferencia a la sociedad de sus resultados científicos, a través de congresos y publicaciones de calidad".

En esta línea, la vicerrectora ha indicado que otro de los motivos de la concesión se debe a "su papel en la vida cultural y social de la ciudad de Alicante y su labor de inclusión y no discriminación, mediante instrumentos de accesibilidad para personas ciegas, sordas, con movilidad reducida o discapacidad intelectual".

Igualmente, la UA ha tenido en cuenta la "proyección internacional" de este museo "con sus grandes exposiciones, atrayendo público de todo el mundo hacia la ciudad de Alicante". De este modo, ha recordado que en 2004 "el MARQ fue elegido por parte del European Museum Forum, el Mejor Museo Europeo del Año (European Museum of the Year Award), galardón que premia a los museos comprometidos con la renovación de los lenguajes expositivos y con la promoción de un turismo cultural en Europa".

NUEVA NORMATIVA

Por otra parte, el consejo de gobierno de la UA también ha aprobado la normativa de permanencia y continuación de estudios del estudiantado matriculado en títulos de grado, que ha sido expuesta por el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado, quien ha señalado que tiene como objetivo "equilibrar el rendimiento académico con la flexibilidad ante situaciones personales y ofrece más seguridad jurídica en su aplicación al contemplar de forma explícita recursos y plazos".

Así, ha resaltado que la nueva normativa de permanencia y continuación "unifica en un solo texto las reglas y el procedimiento, simplificando su aplicación y consulta; mantiene la estructura de matrículas a tiempo completo, parcial y reducida, en atención a la discapacidad, y refuerza la equidad en el tratamiento del estudiantado con discapacidad, adaptando la normativa a sus circunstancias específicas".

Entre los cambios "más relevantes", el vicerrector ha explicado que "se ajustan las condiciones para continuar estudios si no se superan los mínimos exigidos", que son 24 créditos en dos años para tiempo completo/parcial y 12 para matrícula reducida, y "se detalla el procedimiento de bloqueo y desbloqueo del expediente y se amplían los mecanismos de solicitud de continuidad con plazos y órganos claramente establecidos".

Asimismo, ha continuado, "se ajustan los límites de matrícula por asignatura". De este modo, ha detallado que "ahora el estudiantado podrá matricularse cuatro veces por asignatura más una quinta automática si se cumplen condiciones: que le resten 60 créditos o menos para finalizar su titulación y que su rendimiento académico en los cursos anteriores sea, al menos, del 50 por ciento". A estas, según ha precisado, se añade "una sexta cuando resten como máximo 18 créditos para finalizar la titulación".