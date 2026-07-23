La UA confirma que el ciberataque afectó solo a uno de los nodos de virtualización y recupera el 95% de servicios

Consejo de Gobierno de la UA - UA

ALICANTE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha confirmado que el ciberataque que sufrió recientemente afectó solo a uno de los nodos de virtualización y ha precisado que en estos momentos se ha recuperado o está en proceso de terminar de recuperar alrededor del 95% de los servicios.

El vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Alicante (UA), Rafael Molina, ha tomado la palabra este jueves durante la reunión ordinaria del mes de julio del Consejo de Gobierno para informar del estado de la cuestión del ciberataque, que obligó a la institución a "apagar todos los servidores afectados" el pasado día 2.

Molina ha realizado una "completa secuenciación del incidente y ha detallado las acciones llevadas a cabo para contener el daño y recuperar los servicios", explica la universidad en un comunicado.

Durante su intervención, ha insistido en "la virulencia del ataque", así como que gracias a la rápida detección del incidente y la inmediata respuesta del Servicio de Informática "el entorno ha permanecido a salvo, se ha podido remontar lo afectado en un tiempo record y se ha evitado que los ciberdelincuentes accedieran a información o datos relevantes, o causan daños con unos efectos devastadores".

Rafael Molina estima que en estos momentos se ha recuperado o está en proceso de terminar de recuperar alrededor del 95% de los servicios, (que estarán completamente operativos para el inicio del curso), y que sólo una pequeña parte de los mismos tendrán que ponerse en marcha desde cero. En este sentido, el vicerrector asegura que se va a aprovechar para rediseñar estos servicios modernizando los entornos y las funcionalidades.

El responsable de la transformación digital de la UA ha explicado que la infraestructura de virtualización de la UA se distribuye en servidores virtuales alojados en clusters físicamente separados y dentro de cada cluster existen varios nodos separados físicamente y que "la intrusión sólo se produjo en uno de los nodos de uno de los clusters, por lo que el resto ha estado a salvo en todo momento".

"El clúster afectado tenía aproximadamente 80 servidores virtuales repartidos en tres nodos y la intrusión se ha producido sólo en uno de los nodos afectando únicamente a 20 de las aplicaciones y las configuraciones, pero no a datos de los usuarios", ha dicho.

Dada la complejidad del ataque, antes de remontar el sistema, los técnicos de la UA han tenido que someter a todo el entorno "a un proceso muy exhaustivo de análisis y monitorización constante antes de poder volver a ponerlos en servicio", ya que "había que comprobar no solo que las aplicaciones no habían sido afectadas, sino también que no estaban contaminadas con algún tipo de software malicioso latente".

Tal y como arguye el vicerrector responsable de las tecnologías informáticas, "se trata de un proceso muy costoso que requiere de un aislamiento de la aplicación y su ejecución en entornos controlados y cerrados y la monitorización constante mediante herramientas muy especializadas" y concluye, "sólo cuando se ha podido garantizar su seguridad se ha ido procediendo a la restauración de los servicios".

Tanto el vicerrector como la rectora han agradecido la respuesta de la comunidad universitaria "que se ha mostrado en todo momento comprensiva y colaborativa para que la actividad diaria se viese lo menos afectada posible".

Amparo Navarro ha apuntado que "nos ha salvado la intuición y el buen hacer de los profesionales que sostienen el entramado digital de nuestra Universidad, pero también, la inversión callada en recursos humanos y técnicos por la que apostamos en la Universidad de Alicante, así como todos los mecanismos de prevención y ciberseguridad que nos obligan a acatar a diario y que ahora se demuestran imprescindibles".

En este sentido, tras las intervenciones institucionales, han tomado la palabra los representantes sindicales y el director de la Escuela Politécnica Superior para proponer al Consejo de Gobierno que se envíe una felicitación pública al Servicio de Informática "por su compromiso, su diligencia y el impecable trabajo realizado", propuesta que ha sido aprobada por unanimidad, "porque somos conscientes de la gravedad del ataque y han trabajado sin descanso", han declarado.

Dado que las pesquisas policiales continúan, la institución solo ha podido confirmar que los atacantes son un grupo organizado de alcance internacional especializado en ciberataques a grandes instituciones a las que reclaman cuantiosos rescates por el desencriptado de la información y que, en busca de notoriedad, dejan su sello en cada ataque.

IMPLANTACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS

Otro de los temas destacados del orden del día del último Consejo de Gobierno ha sido el establecimiento de la hoja de ruta de la implantación de los nuevos estatutos de la UA. El Secretario General, Josep Ochoa, ha sido el encargado de explicar los pasos que se deben seguir a partir de este momento, que pasan por la adecuación en cascada de los diferentes reglamentos de funcionamiento interno. En este sentido, el Consejo ha aprobado una reglamentación provisional a efectos electorales y de órganos de representación y de gobierno.

El primer paso ha sido el sorteo para el establecimiento de la nueva Comisión Electoral que, como novedad, estará presidida por el secretario general y que seguirá estando compuesta por dos trabajadores a tiempo completo y vinculación permanente de cada uno de los colectivos universitarios: Personal Docente e Investigador (PDI), Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) y estudiantes.

Excepto para los miembros del estudiantado, cuya renovación ha de realizarse cada dos años, se establece en seis, los años de vigencia de la composición actual. El sorteo se ha llevado a cabo electrónicamente con la colaboración de la jefa de operaciones del departamento de Explotación de Aplicaciones del Servicio de Informática, Albina Gomis.