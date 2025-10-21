La UA rectifica y anuncia que mantiene los tribunales de Alcoi en las PAU

Archivo - Varios alumnos durante las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Asegura que no iba a centralizar los exámenes si no existía el consenso "suficiente" y los municipios afectados celebran la noticia

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante (UA), Raúl Ruiz, ha anunciado este martes que la institución académica ha decidido mantener los tribunales de Alcoi en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025-2026.

Así lo ha desvelado en declaraciones distribuidas a los medios tras mantener una reunión con representantes de familias afectadas por la decisión de centralizar estos exámenes en el campus de Sant Vicent del Raspeig, que finalmente no se va a adoptar

Según Ruiz, "la reunión ha sido una magnífica oportunidad para intercambiar impresiones, para compartir inquietudes y también para poder esgrimir y argumentar los motivos" que llevaban a la UA a "optar" por esa actuación. "No obstante, como desde el primer momento teníamos muy claro, no íbamos a implementar la medida, no iba a ser efectiva, si no contaba con el consenso suficiente", ha apostillado.

En este sentido, ha apuntado que este hecho es algo que "se tenía muy claro desde el primer momento" en la primera reunión que se mantuvo con los responsables políticos de los distintos municipios afectados.

Por todo ello, la UA ha considerado que las PAU sigan realizándose también en la capital de L'Alcoià, tras conocer los "argumentos" y la "sensibilidad" de familias, estudiantado e institutos de secundaria de Alcoi, Cocentaina, Muro de Alcoy y Banyeres de Mariola.

"Había alguna otra alternativa, que también se ha puesto sobre la mesa y que momentáneamente no se va a llevar a cabo y procuraremos hacerlo en las mejores condiciones, como siempre se hace aquí en la UA, en nuestras PAU", ha remarcado Ruiz.

El vicerrector ha resaltado que, una vez aclarado este tema, la institución académica ya trabaja en la organización de las próximas PAU y que va a intentar "mejorar" aspectos "susceptibles" de cambios. "Continuamos trabajando para tener las mejores PAU posibles", ha concluido.

MUNICIPIOS Y ALUMNADO CELEBRAN LA NOTICIA

Por su parte, los ayuntamientos de las comarcas afectadas han trasladado su agradecimiento a la UA por "atender las demandas planteadas de manera conjunta" por municipios, centros educativos, alumnado y familias a través de la plataforma Les PAU a Casa.

El consistorio de Alcoi ha resaltado, en un comunicado, que la rectificación de la UA "supone un alivio para los aproximadamente 400 estudiantes de la zona, que de haberse trasladado" a Sant Vicent del Raspeig hubieran tenido que afrontar "incrementos de costes, dificultades de transporte y un desgaste emocional significativo en un momento especialmente delicado del curso académico".

"PREDISPOSICIÓN" Y "SENSIBILIDAD"

En este sentido, el alcalde alcoyano, Toni Francés, ha agradecido a la institución académica "su buena predisposición y su sensibilidad para escuchar las necesidades de todos los implicados". "Mantener la PAU en Alcoi protege a los jóvenes, facilita la organización familiar y evita un impacto innecesario en su preparación académica. Esta medida demuestra que la colaboración entre instituciones puede dar soluciones efectivas y cercanas a la ciudadanía", ha enfatizado.

La administración local ha detallado que la UA "quiere continuar con la ronda de reuniones, tanto con los centros educativos como con los ayuntamientos, para coordinar los detalles finales de la organización de los exámenes".

Los consistorios han mostrado su "satisfacción" por la atención prestada a las propuestas planteadas de manera conjunta y valoran la "predisposición" de la UA por "rectificar y garantizar" que las PAU se celebren en Alcoi, lo que asegura "equidad, bienestar y seguridad para todo el alumnado".

"Desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando para que nuestros jóvenes cuenten con las mejores condiciones para afrontar sus estudios y exámenes. Mantener las PAU en Alcoi demuestra el compromiso conjunto de las instituciones con la educación y con la comunidad estudiantil", ha sentenciado el primer edil.