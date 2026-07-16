La UA subraya que los arenales de la Playa de San Juan en Alicante son una "importante" guardería para rayas

Fotografía de una raya - UA

ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha asegurado que los arenales someros de la Playa de San Juan, en la capital alicantina, constituyen una "importante" zona de guardería para rayas, un hallazgo de "gran relevancia" para la conservación de los elasmobranquios del Mediterráneo.

Esta conclusión procede de una actividad de ciencia ciudadana organizada por la UA, en la que una quincena de voluntarios ha identificado más de 40 ejemplares juveniles de pastinaca, además de otras especies como el águila marina, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La jornada, celebrada a inicios de este mes, se enmarca en el proyecto de investigación 'Nuevas tecnologías y avances en el conocimiento de elasmobranquios del levante español 2 (e-Lasmo2)', liderado por la UA.

Además, busca fomentar "la participación activa de la ciudadanía en la conservación del medio marino" y acercar "la investigación a la sociedad". Así, antes de iniciar el trabajo de campo, los participantes han recibido formación sobre biodiversidad marina y han aprendido a identificar especies características de los hábitats de arena superficial.

Asimismo, guiados por personal investigador del Centro de Investigación Marina de Santa Pola (Cimar-UA), los voluntarios han conocido las "principales técnicas" empleadas en el seguimiento ecológico de estos ecosistemas, como la realización de transectos, el uso de cuadrículas de muestreo, la toma de datos ambientales, el registro fotográfico, la observación subacuática y protocolos simplificados de monitorización biológica.

En este contexto, los más de cuarenta ejemplares juveniles de pastinaca hallados es un resultado que aporta "una evidencia científica especialmente relevante", de acuerdo con la UA.

La catedrática de Zoología de la UA, directora del Cimar y coordinadora del proyecto, Francisca Giménez Casalduero, ha señalado que "la elevada presencia de individuos juveniles demuestra que los arenales superficiales de Alicante funcionan como una auténtica zona de guardería para esta especie, un hábitat esencial durante sus primeras etapas de vida".

PAPEL "FUNDAMENTAL"

Según la UA, estas zonas de guardería desempeñan un papel "fundamental" en "la supervivencia de rayas y tiburones", ya que ofrecen "refugio, alimento y unas condiciones ambientales favorables para el desarrollo de los ejemplares más jóvenes".

"Su identificación resulta clave para diseñar estrategias eficaces de conservación de estos animales, considerados esenciales para mantener el equilibrio y la salud de los ecosistemas marinos", añade la catedrática.

En este sentido, Giménez ha subrayado que la presencia de rayas cerca de la orilla responde al uso natural de estos hábitats y ha hecho un llamamiento a "la convivencia responsable con estas especies".

Así, ha apuntado que si un bañista observa una raya, lo recomendable es "mantener la distancia, no intentar manipularla y permitir que continúe su comportamiento natural". "Su presencia es un indicador de la buena salud del ecosistema", ha sostenido.

Finalmente, la investigadora de la UA ha resaltado que la respuesta ha sido "extraordinaria", ya que reciben cerca de "medio centenar de solicitudes" para participar en una actividad para la que disponían de quince plazas.

PROYECTO E-LASMO2

De otro lado, el proyecto e-Lasmo2, liderado por la UA y cuya finalización está prevista para 2027, tiene como objetivo ampliar "el conocimiento científico sobre tiburones y rayas" para mejorar "su conservación" y evaluar "la presión que ejercen sobre estas especies tanto la pesca profesional como la recreativa".

Entre sus líneas de trabajo se encuentran el diagnóstico y la caracterización de las poblaciones presentes en los arenales de la provincia de Alicante.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciado por la Unión Europea (UE) mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).