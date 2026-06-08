La UE detecta en mayo cinco sustancias prohibidas en frutas y hortalizas procedentes de Egipto, según AVA-Asaja

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VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF) notificó durante el pasado mes de mayo hasta cinco sustancias fitosanitarias cuyo uso está prohibido en la agricultura europea (dimetoato, oxamyl, clothianidin, chlorpyrifos e imidacloprid) en frutas y hortalizas procedentes de Egipto, según ha denunciado este lunes la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

La organización agraria ha lamentado un comunicado "los sistemáticos y alarmantes incumplimientos de Egipto y otros países terceros en materia de seguridad alimentaria" y, por tanto, ha exigido a Bruselas que "incremente los controles, tanto en origen como en los puntos de entrada, para no poner en peligro la salud de los consumidores europeos".

De esta forma, de acuerdo con AVA-Asaja, Egipto ha encabezado un mes más las alertas alimentarias detectadas a través del portal comunitario RASFF. Entre las notificaciones registradas figuran dos rechazos de naranjas egipcias en Holanda por presencia de dimetoato y oxamyl; un rechazo en frontera en Chipre de limones por residuos de clothianidin; otro por chlorpyrifos; una notificación de información para atención emitida por Italia tras detectar en melocotones egipcios residuos de chlorpyrifos, clothianidin, imidacloprid y dimetoato y tomates importados desde Egipto igualmente fueron rechazados por contener chlorpyrifos.

Turquía también volvió a aparecer vinculada a reiteradas alertas relacionadas con hortalizas. El RASFF notificó en mayo rechazos en pimientos turcos por presencia de cyflumetofen, fosthiazato y formetanato, además de rechazos de tomates turcos por residuos de indoxacarb, otra materia activa fitosanitaria que está suprimida en la UE.

Otros países terceros que siguieron acumulando alertas del RASFF fueron Pakistán (clothianidin, acetamiprid y chlorpyrifos en arroz basmati), Perú (exceso de cadmio en aguacates), así como Vietnam y China.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha advertido que "los productos agrarios que hacemos en Europa, además de más próximos y frescos, tienen una mayor garantía de salud, trazabilidad y sostenibilidad. Cumplimos los estándares de calidad más rigurosos del mundo, mientras que las importaciones transportadas desde miles de kilómetros llevan asociada una mayor huella de carbono y, en muchos países, incurren en alertas alimentarias perjudiciales para la salud de los consumidores".

Al respecto, AVA-Asaja reitera que las instituciones comunitarias "deben dejar de mirar hacia otro lado ante estos incumplimientos y adoptar medidas contundentes frente a aquellos países que acumulan alertas de manera recurrente, como es el caso de Egipto y Turquía".