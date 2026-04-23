UGT cree que Educación "firma la sentencia de muerte" del Bachillerato artístico al exigir un mínimo de 10 solicitudes

Archivo - Mujer trabaja en una pintura. ARCHIVO. - SDI PRODUCTIONS/ISTOCK - Archivo

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector de Enseñanza de UGT Serveis Públics del País Valencià considera que la Conselleria de Educación "ha firmado la sentencia de muerte del Bachillerato de Artes al imponer", mediante la resolución sobre admisión para el curso 2026-2027, un requisito mínimo de 10 solicitudes en primera opción para poder ofrecer esta modalidad en primero.

Este criterio, señala el sindicato en un comunicado, "permite retirar la oferta educativa incluso antes de la publicación de los listados definitivos si no se alcanza esa cifra". En la práctica, "esto va a suponer la desaparición automática de grupos de Bachillerato de Artes en numerosos institutos, especialmente en zonas con menor densidad de población o con una oferta educativa más limitada", augura.

UGT cree que se trata de "una decisión política que restringe el derecho del alumnado a elegir su itinerario formativo" y advierte que este sistema "convierte el proceso de admisión en un mecanismo de eliminación de modalidades educativas, afectando de manera directa a enseñanzas tradicionalmente más vulnerables como el Bachillerato de Artes".

"El Bachillerato de Artes no puede tratarse como una oferta residual sujeta a criterios puramente numéricos. Esta medida supone su desmantelamiento progresivo", lamenta UGT exige la retirada inmediata de este criterio mínimo y la garantía de una oferta educativa equilibrada y accesible en todo el territorio. Asimismo, reclama una planificación educativa que responda a criterios pedagógicos y de equidad, y no exclusivamente a parámetros de rentabilidad