UGT denuncia un "agujero" de 8.500 docentes en el censo de Educación frente al anuncio de inicio de curso

Archivo - Imagen de archivo de un aula educativa - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha pedido explicaciones a la Conselleria de Educación ante la "importante discrepancia entre las cifras de profesorado anunciadas para el inicio de curso y los datos que recoge el censo actualizado a 30 de octubre", donde el sindicato ha advertido de un "agujero" de más de 8.600 plazas que "a priori supone una merma de plantilla inasumible".

El sindicato ha remarcado que el pasado 7 de septiembre, la Administración anunció públicamente que el curso escolar contaría con 83.921 docentes, una cifra que definió como "la gran apuesta educativa" del Consell y que serviría para dotar de recursos a los centros educativos.

Sin embargo, según ha denunciado UGT en un comunicado, en el censo oficial de profesorado sólo figura un total de 75.318 docentes. Además, "la realidad de los centros educativos refleja recortes en todas las etapas educativas, así como falta de personal y retraso en la cobertura de las sustituciones", ha lamentado.

Por provincias, los datos del 30 de octubre sitúan el profesorado en 35.128 docentes en Valencia, 10.609 en Castellón y 29.581 en Alicante. La diferencia respecto a la cifra anunciada por la Conselleria asciende a 8.603 personas.

El sindicato considera que "una desviación de esta magnitud no puede quedar sin explicación, especialmente cuando se trata de información fundamental para conocer la situación del empleo docente y las necesidades reales del sistema educativo".

Para UGT, "este desajuste pone de manifiesto la necesidad de rigor y transparencia en la comunicación de los datos educativos". "La planificación de las plantillas, la cobertura de puestos de trabajo y la atención a las necesidades de los centros requieren información fiable, contrastada y actualizada", ha defendido.

El sindicato ha indicado que "no es admisible que la Administración difunda cifras de tal relevancia sin explicar suficientemente su alcance y los criterios utilizados para elaborarlas".

UGT ha exigido a la Conselleria que "aclare públicamente el origen de esta diferencia, detalle la metodología empleada y facilite los datos que permitan conocer la situación real del profesorado". "La educación pública necesita transparencia y una planificación responsable de sus recursos humanos, no cifras que generen confusión y dificulten conocer la realidad de las plantillas docentes". ha subrayado.