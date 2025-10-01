UGT PV y CCOO PV reclaman en el Día de las Personas Mayores una ley integral que garantice sus necesidades específicas

Acto reivindicativo 'Per un envelliment digne, amb drets i pau', con los secretarios generales de UGT PV y CCOO PV, Tino Calero y Ana García, por el Día Internacional de las Personas Mayores - UGT PV

CCOO PV y UGT PV han reivindicado este miércoles, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, una ley integral que garantice sus necesidades específicas, al tiempo que han llamado al fortalecimiento de los servicios públicos y a la protección del sistema de pensiones, lejos de "falsos debates" que confrontan a esta población con los jóvenes.

Dirigentes de ambos sindicatos han participado en el acto reivindicativo 'Per un envelliment digne, amb drets i pau', convocado junto a entidades sociales que también representan al colectivo en el Auditorio Joan Plaça del Jardí Botànic. Han asistido el secretario general de UGT PV, Tino Calero; la secretaria general de CCOO PV, Ana García,el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO PV, Juan Pradells, y el secretario general de Jubilados y Pensionistas de UGT-PV, Diego García Capilla.

Tino Calero y Ana García han reconocido a las más de un millón de personas mayores de 65 años que viven en la Comunitat Valenciana, con un recuerdo especial para los que fallecieron en la dana, "en muchos casos desgraciadamente debido a la negligencia y a la desatención que debían haber tenido por parte del gobierno valenciano". "También queremos acordarnos de las 37 personas que dependían del sistema de teleasistencia a cargo de la Generalitat Valenciana", ha agregado García.

Calero ha defendido que "las personas mayores tienen que tener un tratamiento específico como colectivo" y que necesitan "una actuación coordinada de todas las administraciones públicas en todos los niveles".

Además, Calero ha denunciado que la derecha y ultraderecha intenten "alentar un falso debate de rivalidad entre las personas mayores y las jóvenes". "Esto no es una lucha de bloques generacionales, es una exigencia del conjunto de la ciudadanía de poner en marcha medidas que se tienen que articular a través de una ley integral de las personas mayores que atiendan a todas las necesidades de esos millones de personas mayores que viven en nuestro país", ha defendido.

En la misma línea, la secretaria general de CCOO PV ha remarcado que "esto no va de jóvenes contra mayores ni viceversa. El sistema se sujeta, tiene todos los mecanismos para que las pensiones se aseguren para hoy y para mañana".

García ha defendido que "se tiene que establecer una ley integral para preservar los derechos de las personas mayores" y ha apuntado que, aunque en otras comunidades ya se han puesto en marcha normas en ese sentido, en la Comunitat Valenciana "ni está ni se le espera".

ACCESIBILIDAD, BRECHA DE GÉNERO Y SOLEDAD NO DESEADA

La dirigente de CCOO PV ha reclamado que "acaben ya con las desigualdades económicas, sociales y culturales que viven las personas mayores. Ha pedido medidas de accesibilidad en las ciudades para los casos de dificultad en la movilidad.

Asimismo, ha llamado a "preservar las pensiones" y, en este punto, ha subrayado que la brecha de género entre mujeres y hombres "sigue siendo muy elevada". También ha pedido "medidas para evitar la soledad no deseada" con políticas públicas para garantizar que las personas que quieran vivir en sus domicilios tengan todas las necesidades cubiertas.

Por último, ha emplazado al PSPV-PSOE y al PP a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica que permita "preservar y fortalecer los servicios públicos".

En términos similares, el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO PV, Juan Padrells, ha llamado a "la defensa del actual sistema público de pensiones y de la Seguridad Social", que está "siendo atacado con un mantra de que el sistema no es sostenible, que hay que trabajar más", cuando se trata, ha defendido, de "un sistema justo". También ha pedido combatir el edadismo y que las personas mayores sean tratadas como "ciudadanos de pleno derecho".

Desde Jubilados y Pensionistas de UGT-PV, Diego García Capilla ha puesto el foco en que en la Comunitat Valenciana hay unas 340 residencias de mayores, de las que solo entre 12 y 14 son públicas. También ha pedido cambios en los coeficientes deductores y que las personas que tengan más de 34 años cotizados en la seguridad social cobre el 100% de pensión.