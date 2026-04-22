La UJI y la UNAM crean una cátedra para liderar la cooperación académica entre Europa y América Latina - ANTONIO PRADAS MONTOYA

CASTELLÓ 22 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, han firmado el convenio para la creación de la Cátedra UJI-UNAM España-México José Medina Echavarría. Esta cátedra binacional nace como una alianza estratégica de carácter académico, científico y cultural destinada a consolidar un espacio de colaboración estable entre ambas instituciones.

El acuerdo se ha sellado en el marco de la celebración de la II Cumbre de Rectoras y Rectores México-España en un acto al que también han asistido, por parte de la UJI, la vicerrectora de Relaciones Internacionales, Eva Camacho; la vicerrectora de Cultura, Lenguas y Sociedad, Carmen Lázaro, y el director del proyecto estratégico UJI-América Latina, Manuel Chust.

Por parte de la UNAM, han participado el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, William Lee; el coordinador de los institutos y centros de investigación en Humanidades, Miguel Armando López, y el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, Ciro Murayama.

El convenio, coordinado por el profesor Manuel Chust por parte de la UJI y por la profesora Elisa Speckman Guerra por la UNAM, busca fortalecer la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento en el marco del Espacio Iberoamericano de Educación Superior.

La rectora de la UJI, Eva Alcón, ha destacado que este acuerdo "materializa un acuerdo entre la UJI y la Universidad Nacional Autónoma de México que empezó a gestarse hace dos años en México y contribuye a establecer vínculos estables y permanentes con una de las universidades más relevantes de América Latina y consolidar la proyección internacional de la UJI".

Por su parte, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, se ha referido a la importancia de celebrar la firma de esta cátedra en el marco de la cumbre de rectoras y rectores México-España, "que contribuye a reforzar los lazos entre las dos universidades" y ha subrayado la necesidad de institucionalizar este tipo de iniciativas.

EJES

La cátedra se articula sobre tres ejes fundamentales: formación y movilidad, divulgación y transferencia, y relaciones institucionales. Entre las acciones previstas destaca la organización de un encuentro académico anual para el intercambio de buenas prácticas y la creación de un seminario de tesis doctoral en diversos ámbitos del conocimiento -jurídico, económico, social, científico-técnico, humanístico y de la salud- que incluirá un premio bienal a la mejor investigación. Asimismo, ambas universidades impulsarán microcredenciales conjuntas y programas de movilidad para estudiantes y personal investigador, reforzando las competencias profesionales.

En el ámbito de la investigación y la difusión, el acuerdo contempla la promoción de proyectos interdisciplinarios y la celebración de una jornada anual de divulgación abierta a la sociedad civil. La producción científica se canalizará a través de publicaciones digitales y boletines conjuntos, además de una participación coordinada en foros internacionales. Este esfuerzo busca no solo el avance científico, sino también la sostenibilidad y la equidad en la generación de redes de conocimiento global.

Otro valor diferencial de esta cátedra es su voluntad de convertirse en un espacio para la cooperación internacional. Así, se ha previsto su integración en la alianza de universidades europeas EDUC, formada por instituciones académicas de seis países, entre ellas la UJI, como puente estratégico entre Europa y América Latina. Además, la Cátedra tendrá una presencia activa en el Grupo Tordesillas y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), apoyándose en el Club Alumni Internacional México y los Embajadores Internacionales de la UJI para potenciar su proyección social.

Para asegurar la viabilidad de estos objetivos, las instituciones han diseñado un plan de trabajo bianual que incluye la evaluación anual de los impactos alcanzados. El compromiso conjunto abarca desde el diseño de líneas prioritarias de investigación hasta la captación de recursos externos, garantizando que la Cátedra UJI-UNAM España-México José Medina Echavarría se consolide como un referente de excelencia y reciprocidad institucional a largo plazo.

José Medina Echavarría (Castelló de la Plana, 1903 - Santiago de Chile, 1977) fue un eminente sociólogo y jurista español, considerado uno de los introductores de la sociología moderna en lengua española y pieza clave en el pensamiento social iberoamericano.

Tras su exilio en México a raíz de la Guerra Civil española, desarrolló una prolífica carrera académica en la UNAM de México y en el Colegio de México, así como en universidades colombianes y chilenas. Posteriormente, tuvo un relevante cometido en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), donde sus teorías sobre el desarrollo económico y la planificación social marcaron un hito en la modernización de las estructuras estatales en América Latina.